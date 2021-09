LISTINO MEDUSA - Si torna in sala partendo da Vincenzo Salemme

30/09/2021, 17:01

“L’anno scorso avremmo dovuto celebrare i 25 anni di Medusa ma abbiamo voluto, come č stato fatto per i Mondiali di Calcio e le Olimpiadi, lasciare il 25 e aggiungere +1”, ha spiegato, Ad e Vice Presidente Medusa Film, “un listino 2021/2022 ricco e vario, prevalentemente di cinema italiano, ma in tutti i suoi generi e declinazioni: la commedia brillante, sentimentale, i grandi autori, registi conosciuti ma anche nuove proposte, film d’autore con nomi importanti, film per tutta la famiglia e film cosiddetti mainstream per tutte le etŕ. C’č finalmente un ritorno al cinema, ovviamente il 50% di capienza penalizza tantissimo, si auspica che venga allargata anche addirittura al 100% come succede in Francia. Č chiaro che le abitudini sono cambiate, vedere dei film, delle serie comodamente a casa propria con tutte le modalitŕ che vuoi sono consuetudini che giŕ erano iniziate prima della pandemia che poi sono state accellerate in maniera esponenziale. Ma credo che la voglia di tornare in una sala a godersi un film sia rimasta intatta e noi ci crediamo”.Dopo il giŕ citato "" di Salemme, tratto dall’omonimo successo teatrale del regista e attore napoletano, il 28 ottobre vedremo l’inedita coppiain "" diretti da, in cui un medico e un rider dopo un incidente si scambieranno i ruoli solo per una notte per non perdere i rispettivi lavori. Si continua poi a ridere dal 7 dicembre con il film ideato in collaborazione con gli autori della famosa pagina socialdicon. Un dirigente di successo milanese tutto lavoro e fatturato all’improvviso perde tutto e decide di acquisire la gestione di in chiringuito in Sardegna, ma le cose non andranno esattamente come previsto.raddoppiaIl regista di “Perfetti Sconosciuti” torna con due film: a Natale 2021 con "", il racconto di una lunga storia d’amore tra Anna (), una fumettista anticonformista, e Marco (), un professore di fisica razionale convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. “Un’idea diversa di film di Natale”, ha affermato Letta, “una “controprogrammazione””. "", invece, arriverŕ nel 2022, un film completamente diverso dai precedenti, come Genovese č abituato a fare, con protagonisti“Nell’attenzione, anche se non vastissima, di attivitŕ di sviluppo e ricerca di nuovi talenti, di nuovi autori, come con Edoardo De Angelis,, un regista di grandissimo talento, uscito dal Centro Sperimentale, con "", ha sviluppato una storia vera tratta dal libro di Lirio Abbate “Fimmine Ribelli””, ha continuato Letta, “Racconta la realtŕ della ‘ndrangheta calabrese dove la condizione delle donne č molto particolare. Una donna che tradisce la famiglia deve essere punita da un membro del suo stesso nucleo. Non č ancora pronto ma sta venendo fuori un film bellissimo, molto intenso”.Sempre tra i film d’autore il nuovo lavoro di", anche questo tratto da un libro, l’omonimo romanzo di Ermanno Rea, su un uomo, interpretato da Pierfrancesco Favino, che č costretto a tornare a Napoli da cui era fuggito molti anni prima e che nasconde un terribile segreto.Sono tre i film evento di Medusa che vedremo nei prossimi mesi: "" diil 18, 19 e 20 ottobre in sala e successivamente su Netflix, che racconta uno dei casi recenti di cronaca nera piů sconvolgenti, il rapimento e l’omicidio della giovane Yara Gambirasio; "" diretto da Luigi Antonini č un’opera concerto registrata presso il Teatro dell’Opera di Roma, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di Claudio Baglioni; infine "" liberamente ispirato al libro della virologa Ilaria Capua “Io, trafficante di virus” e diretto dacon protagonista, il 29, 30 novembre e il 1 dicembre al cinema e poi su Amazon Prime Video.Il 20 gennaio per la prima volta nella scuderia Medusa vedremo Luca Miniero con il suo nuovo film "" con; un’altra commedia, "" di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini alle prese con una proposta indecente fatta dai vicini Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.E poi i nuovi film dei campioni di incassie la seconda commedia delle star social I Soldi Spicci con "". Tra le distribuzioni troviamo “Last Film Show” di Pan Nalin, una sorta di “Nuovo Cinema Paradiso” ambientato in India e “Io e Mukti” di Brando Quilici con Claudia Gerini, la storia di un’amicizia speciale tra un bambino e un cucciolo di tigre.