NOTTI MAGICHE - Iniziano a Roma le riprese del film di Virzì

18/10/2017, 13:04

Mercoledì 18 ottobre 2017 Paolo Virzì torna sul set per iniziare le riprese del suo nuovo film dal titolo “”.” è ambientato a Roma nell'estate dei mondiali di calcio del 1990 e vede come protagonisti principali gli esordienti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere nel ruolo di tre giovani aspiranti sceneggiatori.Folto il cast dei ruoli secondari, da Giancarlo Giannini a Roberto Herlitzka, da Paolo Bonacelli ad Ornella Muti, e poi Marina Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti, Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona Marchini e numerosi altri.La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Francesca Archibugi e Francesco Piccolo.A proposito della trama di “” Virzì anticipa: “.”è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group, con Rai Cinema e uscirà nelle sale italiane nel 2018 distribuito da 01 Distribution.Intanto cresce l’attesa per l’ultimo lavoro di Virzì applaudito al Festival di Venezia “”, interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland, che uscirà nelle sale italiane il 18 gennaio 2018 in contemporanea con l’uscita nelle sale negli Stati Uniti e in tutto il mondo.