I CASI DI TERESA BATTAGLIA - NINFA DORMIENTE

- Tre puntate dal 28 ottobre su Rai1

Dopo il successo di “”, arriva un nuovo caso per Teresa Battaglia.Tra le montagne friulane della Val Resia, viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Tuttavia, per la commissaria Teresa Battaglia, qualcosa non quadra in questa morte perché secondo lei si tratta di un omicidio camuffato da suicidio. Marta stava infatti cercando la verità su suo padre, accusato di aver ucciso l’amante Hanna, nativa proprio della Val Resia. Teresa Battaglia riesce a dimostrare che Marta è stata effettivamente uccisa, ma l’omicidio della poliziotta inizia a intrecciarsi, come i fili di una tela, con un quadro perduto da tempo e con la scia di morte che sembra seguirlo. Marta era entrata in possesso della “”, un ritratto dipinto con sangue umano. La Ninfa ritrae il volto di una giovane donna il cui nome è andato perso. Teresa inizia quindi a domandarsi quale sia l’anello mancante. Perché Marta aveva il ritratto di una donna uccisa nel 1945? E per quale segreto è stata uccisa?Queste le domande che animano “”, una serie tv in tre puntate, trasmesse in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 28 ottobre 2024, mentre il primo episodio è disponibile in anteprima su RaiPlay già da sabato 26 ottobre.Tratta dal romanzo “” di Ilaria Tuti, “” è una coproduzione Rai Fiction-Publispei con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Una serie con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, scritta da Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Valerio D’Annunzio, Giovanna Koch, Vittoria Benedetti, regia di Kiko Rosati.24/10/2024, 12:06