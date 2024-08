VENEZIA 81 - Tutti i premiati del Filming Italy Venice Award

27/08/2024, 11:52

Il 1° settembre 2024 alle ore 12:30 nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del, in cui Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico Filming Italy Award annuncerà tutti i premiati di quest’anno. La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 21:00 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, maestosa ed elegante sala che ha vissuto la storia del cinema tricolore. Il Premio viene realizzato durante la 81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e un ringraziamento speciale è rivolto al suo Direttore Artistico Alberto Barbera, da sempre vicino alla manifestazione.Il, in collaborazione con il mensile CIAK, gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di ANEC, di ANICA, del SNCCI, di APA, del Centro Sperimentale di Cinematografia, di 100Autori, di AGIS, di Italy for Movies, in partnership con Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con Cinecittà S.p.A., Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato: “”.La madrina di questa nuova edizione sarà, attrice dall’indiscusso talento e protagonista di pluripremiati film diretti da Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Sofia Coppola, Pupi Avati, solo per citarne alcuni.Ecco tutti i vincitori delle varie categorie che riceveranno il: ail, per celebrare la straordinaria carriera di uno dei più illustri e riconosciuti artisti e compositori musicali di successo non solo in Italia ma in tutto il mondo; a, icona della cinematografia internazionale che a partire dagli anni ’80 ha ricoperto numerosi ruoli di grandissima fama, il; a Franco Nero il Filming Italy Achievement Award per la sua strabiliante carriera; alla Costumista Premio Oscarl il; ailper; ailper ""; ail; adil; adil; ail; ailper ""; ailin un film commedia per ""; ailper ""; adilin un film drammatico per ""; adilper "" di Francesca Archibugi; ailper ""; ailper il suo ""; ailper ""; ailin collaborazione con Festina per il suo ruolo nel film ""; ail premio come Migliore attrice protagonista in un film commedia per; ail premioper il suo ruolo nel film drammatico ""; ailper ""; ailper la serie TV ""; ailper ""; ail premioper la serie TV ""; ailper; ailper; ailper; ailin collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia; adil; ailper ""; ailper ""; ailper ""; adilper la serie TV "" di Francesco Jost; ailper "" di Brando De Sica.Tra idi questa edizione: il– Seconda edizione è assegnato al Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, la Senatriceche ha fortemente voluto l'iniziativa Cinema Revolution per supportare il cinema in estate; ail; ail; ilè assegnato aper il film "" di Alessandro Siani, aper il film "" di Matteo Garrone e adper il film "" di Paola Cortellesi; ail; ila "".La giuria di qualità è composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Massimiliano Orfei, Presidente di Piper Film; Luigi Lonigro, Presidente nazionale unione editori e distributori cinematografici ANICA; Maria Giuseppina Troccoli, Commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà e di APA – Associazione Produttori Audiovisivi; Giampaolo Letta, AD di Medusa Film; Simone Gialdini, Direttore Generale di ANEC; Federica Lucisano, AD di Lucisano Media Group SpA e produttrice cinematografica; Francesco Gesualdi, Direttore di Marche Film Commission; Flavio Natalia, Direttore di Ciak.Ilè un premio importante che già da diversi anni è parte della. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent - oltre che all’industry e professional - dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con il mensile CIAK. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell'industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.In programma domenica 1° settembre 2024 alle ore 15:30 presso l’Italian Pavilion/Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior, un panel istituzionale in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, che vedrà coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale, dal titolo: “Il cambiamento del cambiamento…”. Moderato da Flavio Natalia, Direttore di CIAK, al panel prenderanno parte: la Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato MiC; Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer, Fremantle; Federica Lucisano, Amministratore Delegato presso Lucisano Media Group SpA e produttrice cinematografica; Mario Lorini, Presidente ANEC; Chiara Sbarigia, Presidente Cinecittà e APA; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA; Massimiliano Orfei, Presidente Piper Film; Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema; Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo., Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “”.Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale,rinnova anche la sua collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Pepe.