SUDESTIVAL 24 - Il 2 marzo "Corta è la Notte"

28/02/2024, 18:13

Prosegue con grande successo di pubblico la 24esima edizione del, il festival della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico. Il Sudestival è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, che si svolge nella splendida cornice della città di Monopoli.Sabato 2 marzo 2024 , presso la Sala “Prospero” della Biblioteca Rendella di Monopoli, avrà luogo l’immancabile appuntamento con i cortometraggi. Anche quest’anno la sezione sarà concentrata tutta in una sola notte, in una vera e propria maratona, che presenterà al pubblico, a partire dalle 20.00, una selezione di cortometraggi della migliore produzione italiana. Il poster è opera della illustratrice Gaia Alba.La vetrina di grande qualità è espressione della Rete dei Festival Adriatici, composta da Corto Dorico, Molise Cinema, Sulmona International Film Festival, che insieme al Sudestival hanno scelto i cortometraggi che concorreranno al Premio “Rete dei Festival dell’Adriatico”, assegnato dalla Giuria Giovani del Sudestival.La serata sarà aperta dalla proiezione di "", che riceverà il2024 per l’IMPEGNO SOCIALE. Il corto, infatti, per la regia di Daniele Barbiero, fa parte della campagna "Destinazione Posso - In viaggio con l'angioedema ereditario" promossa da Takeda, con il patrocinio di A.A.E.E. Associazione volontaria per l'angioedema ereditario ed altre forme di rare di angioedema, ITACA e UNIAMO Fondazione Italiana Malattie Rare.Seguiranno gli otto i cortometraggi in", di Martina Briglia; "", di Marino Guarnieri; "" di Andrea Gatopoulos; "", di Luca Fattori Giombi; "", di Vincenzo Lamagna; "", di Matteo Giampietruzzi; "", di Maurizio Forcella; "", di Rosario Capozzolo.Verrà poi proiettata una selezione di sette titoli: "" di Davide Morando e Paolo Bonfadini; "" di Francesco Piras; "" di Mino Capuano; "" di Martina Generali, Simone Pratola e Francesca Sofia Rosso; "" di Giuseppe Gimmi; "" di Mattia Napoli; "" di Alessandro Cino Zolfanelli.Ospiti della serata saranno Federico Pommier e Christian Ferrao per Molise Cinema, Marco Maiorano per Sulmona International Film Festival, Luca Caprara per Corto Dorico e i registi Marino Guarnieri, Martina Briglia, Luca Fattori Giombi e Andrea Gatopoulos, che intervistati dai direttori dei festival, presenteranno le loro opere.