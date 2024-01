PRIMO PIANO SULL'AUTORE XLI - Tutti i premiati

24/01/2024, 20:02

Alla presenza di numerose personalitŕ del mondo del cinema si svolgerŕ a Roma la cerimonia di premiazione dello storico festival cinematografico “” diretto da Franco Mariotti. Saranno presenti, tra le altre, anche Roberta Torre, Alba Rohrwacher, Maria Grazia Cucinotta, Pilar Fogliati, Esmeralda Calabria, Giovanna Gagliardo, Wilma Labate.La consegna dei premi avrŕ luogo lunedě 29 gennaio e sarŕ il momento per festeggiare cosě la chiusura della XLI edizione del Festival.Prima delle premiazioni avrŕ luogo l’incontro-dibattito, condotto da Laura Delli Colli, sul tema: “La donna nel cinema: emancipazione e riscossa”, proprio il tema di quest’anno per un festival sempre dedicato a opere prime e non di autrici italiane e straniere - con particolare riguardo agli esordi cinematografici - ma anche ad autori che raccontano storie di donne. Interverranno storici e critici del cinema con le protagoniste che hanno presentato le loro opere al Festival.Alle donne, che tanto hanno dato al cinema italiano, č dedicata anche questa edizione organizzata dall’Associazione Culturale AmaRcorD con il contributo del Ministero per i Beni e le Attivitŕ Culturali (MIBAC) – Direzione Generale Cinema e la collaborazione della Regione Umbria.Il lavoro della qualificata giuria, presieduta da Elizabeth Missland, dopo le proiezioni che si sono tenute dall’11 al 15 dicembre al Cinematografo Comunale Sant’Angelo di Perugia, ha portato ad assegnare i tanti premi.Di seguito tutte le proclamazioni.MIGLIOR FILM: “Romantiche” di Pilar FogliatiMIGLIORE PRODUZIONE: Fidela Paola Sini per “LA TERRA DELLE DONNE” di Marisa ValloneREGIA AUTRICE: Roberta Torre per “MI FANNO MALE I CAPELLI”REGIA AUTORE: Fabrizio Maria Cortese per “IL MEGLIO DI TE”SCEGGIATURA: Janet De Nardis, Ersilia Cacace, Mirko Virgili per “GOOD VIBES” di Janet De NardisATTRICE: Silvia D’Amico per “QUEI DUE Edda e Galeazzo Ciano” di Wilma LabateFOTOGRAFIA: Roberta Allegrini per “GOOD MORNING TEL AVIV” di Giovanna GagliardoMUSICA: Levante per “ROMANTICHE” di Pilar FogliatiMONTAGGIO: Luna Gualano per “LA GUERRA DEL TIBURTINO III” di Luna GualanoSCENOGRAFIA: Sonia Peng per “COME PECORE IN MEZZO AI LUPI” di Lyda PatitucciCOSTUMI: Metella Raboni per “QUEI DUE Edda e Galeazzo Ciano” di Wilma LabateTRUCCO: Andreina Becagli per “MI FANNO MALE I CAPELLI” di Roberta TorreMIGLIOR DOCUMENTARIO: “Good morning Tel Aviv” di Giovanna GagliardoMIGLIORE REGIA DOCUMENTARIO: Esmeralda Calabria per “PARLATE A BASSA VOCE”MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: “Lontaněa” di ANDREA VALENTINA SIMONELLAMIGLIOR VIDEO-CLIP: GIPSY FIORUCCI per “L’anima grida”PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Wilma Labate per “QUEI DUE Edda e Galeazzo Ciano”PREMIO SPECIALE andrŕ anche a: Maria Grazia Cucinotta, per la brillante e prolifica attivitŕ di attrice e produttrice e per l’impegno nel sociale con particolare attenzione all'infanzia.PREMIO ATTRICE DELL’ANNO: Alba Rohwacher, per aver caratterizzato con le sue eccellenti, vibranti, interpretazioni nei film La Chimera, Mi fanno male i capelli e Finalmente l’alba una stagione cinematografica che l’ha confermata tra le attrici piů duttili e preparate della cinematografia contemporaneaOltre ai premi del Festival, al Cinema Caravaggio verranno anche consegnati i Premi Domenico Meccoli “ScriverediCinema” (destinati a quante si sono distinte nell’arco dell’anno nella promozione del cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione) a: Patrizia Carrano Miglior libro di cinema per “Tutto su Anna - La spettacolare vita della Magnani” (Vallecchi Firenze, 2023), Adele Ammendola - Tg2, Valentina Ariete – Movieplayer.it, Claudia Catalli - CineCocktail, Claudia Giampaolo - Ciakmagazine.it, Chiara Nicoletti - FRED Film Radio.E poi il Premio “Carlo Tagliabue” a Lyda Patitucci per l’Opera Prima “Come pecore in mezzo ai lupi”) e la targa in ricordo di “Luca Svizzeretto” (Raffaele Meale – Quinlan.it).