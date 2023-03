SUDESTIVAL 23 - Tutti i premi

19/03/2023, 14:39

Nella cornice del Teatro Radar si č chiusa l’edizione 2023 del Sudestival con l’assegnazione di 12 premi, ad opera di ben 4 giurie nazionali. I riconoscimenti hanno premiato registi, pellicole, attori e protagonisti che hanno contribuito alla realizzazione dei film vincitori.Una serata piena di emozioni, impreziosita dalla presenza dell’attrice pugliese Bianca Nappi, reduce dalla fortunata fiction Rai “Le Indagini di Lolita Lobosco” e premiata con il riconoscimento “Eccellenza del Sud”.Qui di seguito la lista completa dei vincitori della 23Ş edizione:I PIONIERI di Luca Scivoletto – Premio Giuria del Pubblico “Arcadia” al miglior lungometraggioAMANDA di Carolina Cavalli – Faro d’Autore della Cittŕ di MonopoliACQUA E ANICE di Corrado Ceron – Premio Giuria Giovani “Fondazione Puglia” al miglior lungometraggioLA LUNGA CORSA di Andrea Magnani – Premio Apulia Film Commission “Carlo Delle Piane” alla Miglior SceneggiaturaSTEFANIA SANDRELLI per Acqua e Anice e BENEDETTA PORCAROLI per Amanda (ex aequo) – Premio “Masseria Santa Teresa” alla Miglior Attrice Sudestival 2023BRUNO FALANGA per la colonna sonora di Per Niente al Mondo di Ciro D’Emilio – Premio CD d’Argento “Gianni Lenoci” alla Miglior Colonna SonoraUMBERTO ECO - LA BIBLIOTECA DEL MONDO di Davide Ferrario – Premio Giuria Nazionale “Albergo Diffuso” al Miglior DOCPESO MORTO di Francesco Del Grosso – Premio Giuria SNCCI al Miglior DOCPESO MORTO di Francesco Del Grosso – Premio “AGE FASANO” assegnato dalla Giuria Giovani Sudestival School al Miglior DOCWHEN YOU WISH UPON A STAR di Domenico Modafferi – Premio “AGE FASANO” assegnato dalla Giuria Giovani Sudestival School al Miglior CortoANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO di Ari Folman – Premio Giuria KIDS Sudestival School al Miglior Film d’AnimazioneBIANCA NAPPI – Premio Sudestival “Eccellenza del Sud”