DIO E' IN PAUSA PRANZO - Al cinema dal 28 marzo

24/03/2022, 13:55

Presentato in conferenza stampa, presso la Mediateca Toscana, il nuovo film di Michele Coppini "". Oltre al regista e attore fiorentino, erano presenti anche alcuni attori del cast, tra cui Sergio Forconi, Francesca Cellini, Alessio Venturini e Miss Italia 2016 Rachele Risaliti." una commedia drammenziale, come la definisce lo stesso regista e attore fiorentino, con sfumature che richiamano al genere drammatico e al cinema horror. Un film originale dove, ovviamente, non si ride della pandemia che ci ha colpito, ma della follia di certa gente. Un genere nuovo che unisce la comicit demenziale a quella drammatica, passando per certe situazioni horror. Naturalmente l'horror viene trattato in modo parodistico.Il protagonista Ubaldo Lumaconi, un quarantenne che, per paura di essere infettato dagli anziani genitori, decide di rinchiudersi in una piccola stanza della loro abitazione, cercando di evitare il pi possibile ogni contatto con loro e col mondo esterno. Durante questa specie di quarantena forzata, elabora nella sua mente una teoria bizzarra, che alimenter sempre di pi, informandosi continuamente sul web. Una teoria che vedr tra i protagonisti anche gli zombi..." - ha dichiarato- "".Nel cast, oltre al protagonista Michele Coppini, ci sono appunto Sergio Forconi, Francesca Cellini, Rachele Risaliti (al debutto al cinema), Alessio Venturini, Francesco Ciampi, Aldo Pellegrini, Stefano Martinelli, Ettore Bianchi, Patrizia Ferretti e la partecipazione straordinaria di Athina Cenci." - ha dichiarato(attore e sceneggiatore, collaboratore decennale di Ugo Chiti), che nel film interpreta ben cinque personaggi - ""." - ha dichiarato l'attrice- ""." - ha affermato- ""." - ha commentato, Miss Italia 2016) - "".Le musiche originali sono di Pino Scarpettini e la colonna sonora stata realizzata dai due promettenti rapper pratesi Blebla e Jamax." - ha concluso il regista" - ""."' uscir al cinema dal 28 marzo 2022, in anteprima al cinema Adriano di Firenze.Di seguito le date:28 MARZO FIRENZECinema Adriano ore 20,3029 MARZO PRATOCinema Eden ore 20,3030 MARZO SESTO F.NOMultisala Grotta ore 214 APRILE ROMAUci Cinemas Porta di Roma ore 20.305 APRILE FIRENZECinema Alfieri ore 196 APRILE PISACinema Lantieri ore 20.30