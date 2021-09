FINO ALL'ULTIMO BATTITO - Dal 23 settembre su Rai1

21/09/2021, 14:03

La Puglia conquista nuovamente la prima serata su Rai 1, con la nuova serie tvdiretta dalla regista. la storia di un uomo impegnato in una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrit anche a rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena.A partire da gioved 23 settembre 2021, infatti, andr in onda la prima delle sei puntate (due episodi a serata) della nuova serie tv che vede protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia, con Loretta Goggi nel ruolo di Margherita e con Fortunato Cerlino.Girata a Bari e provincia (Molfetta, Polignano, Monopoli, Acquaviva Delle Fonti, Conversano, Putignano, Bitonto, Minervino), e Lecce e provincia (Nard, Lequile e Poggiardo) tra settembre 2020 e marzo 2021, la serie tv una coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Multimedia prodotta da Luca Barbareschi ed stata realizzata con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia (360.000 euro) a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 38 unit lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe.