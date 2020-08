ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - I vincitori

Una scena del film "Favolacce"



24/08/2020, 08:35

Sono stati annunciati i vincitori della XII edizione diLa giuria del concorso presieduta da Galatea Ranzi e composta da Daniele Pecci e Andrea Carpenzano, ha attribuito ila “” di Fabio e Damiano D’Innocenzo,“”.si aggiudica anche il”.Unač stata assegnata a “” di Maura Delpero, considerata dalla giuria: “”.Ilč invece stato assegnato a, per “” di Fabio e Damiano D’Innocenzo, “”.Una menzione speciale č stata assegnata ai bambini di “”: “”.La giuria della sezione internazionale cortometraggi ha assegnato il2012 a “” di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto. “”.La Giuria ha anche assegnato unaal cortometraggio “” di Kristijan Krajnčan, “”.Ilcon un premio del valore di 3.000 € va al cortometraggio “” di Emanuele Pisano: “”.Ilal vincitore del Concorso internazionale Documentari č stato attribuito a “” di Beniamino Barrese. Per la giuria presieduta da Piero Li Donni e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “”.Unač stata attribuita al documentario “” di Francesco Cannavŕ, “”.I vincitori delsono stati: “” di Nunzia De Stefano per i lungometraggi; “” di Valentina Bertuzzi per la sezione cortometraggi e “” di Francesco Cannavŕ per la sezione documentari.Il, assegnato dal portaleva a “” di Nunzia De Stefano, “”.Ilper “”: “".Per dodicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, societŕ leader nelle scenografie per cinema, premierŕ il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.