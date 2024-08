LA VALLE DEI SORRISI - Iniziate le riprese del film di Paolo Strippoli

29/08/2024, 11:05

La serenità di un paese di montagna, un insegnante di educazione fisica e un inquietante rituale: sono iniziate le riprese di "", il nuovo lungometraggio di Paolo Strippoli. Il regista barese, classe 1993, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha già diretto i film "" (2021) e, insieme a Roberto De Feo, "" (2020).Prodotto da Fandango, casa di produzione e distribuzione di Domenico Procacci e Laura Paolucci, Nightswim e Spok, in collaborazione con Vision Distribution, con il contributo di FVG Film Commission - PromoTurismoFVG, viene girato in Friuli-Venezia Giulia a Tarvisio, Malborghetto, Pontebba e, per la prima volta dopo il passaggio al FVG, Sappada. Le riprese si protrarranno fino ai primi di ottobre.Protagonista del nuovo film Michele Riondino nei panni dell’insegnante di educazione fisica, accanto a lui Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran e per la prima volta sullo schermo Giulio Feltri.Il Direttore della fotografia è Cristiano Di Nicola, la scenografia è di Marcello Di Carlo, i costumi sono di Susanna Mastroianni e il montaggio è a cura di Federico Palmerini.Sergio Rossetti, un insegnate di educazione fisica, viene trasferito a Remis, un piccolo paese di montagna nel quale regna una serenità inscalfibile. Scoprirà che dietro a quell’equilibrio dorato si cela un inquietante rituale. Una notte a settimana gli abitanti di Remis si liberano del proprio dolore grazie a un adolescente, Matteo Corbin: basta abbracciarlo per stare meglio. Nel tentativo di salvare Matteo dalla follia della sua comunità, Sergio scatenerà il lato oscuro di quello che tutti chiamano l’angelo di Remis.