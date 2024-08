02/08/2024, 12:39

La 22a edizione disi svolgerà dal 6 all’11 di agosto 2024 a Casacalenda (Campobasso). Sei giorni intensissimi e ricchi di proiezioni, concorsi, eventi, ospiti e incontri che animeranno le piazze e i vicoli del borgo molisano che da 22 anni ospita il Festival ispirato al motto “Piccoli paesi, grande schermo”.Cinque i concorsi di corti, documentari e lungometraggi, insieme a proiezioni speciali, incontri, mostre, spettacoli, concerti, presentazioni di libri e un omaggio a Stefania Sandrelli, ritratta nel manifesto della 22a edizione.Saràuno dei grandi protagonisti della manifestazione. All’attore il Festival dedica il nuovo libro della propria collana, edita da Cosmo Iannone Editore: “” a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. A scrivere nel volume alcuni tra i migliori critici, giornalisti e studiosi italiani che affrontano, con saggi e testi di approfondimento, il lavoro di Valerio Mastandrea. Ci sono poi le interviste a Davide Ferrario, Gianni Zanasi, Paolo Virzì, Paola Cortellesi, Marco Manetti, Marco Bellocchio e Chiara Martegiani. Il testo è corredato da una conversazione con lo stesso Mastandrea.Il 7 agostosarà presente al festival per incontrare il pubblico di, parlare del libro che lo vede protagonista e per introdurre la proiezione del film, campione di incassi, "" di Paola Cortellesi, vincitore di 6 David di Donatello e del super Ciak d’oro 2023 a Paola Cortellesi.Tra gli ospiti del concorso: Margherita Vicario per ""; Andrea Lattanzi per ""; Filippo Scicchitano per "", Marta Gastini per ""; Caterina Carone per ""; Maria Camilla Brandenburg per ""; Gianni D’Addario per "". E poi per omaggi e presentazioni di libri ci saranno, tra gli altri, Marco Damilano, Maria Grazia Calandrone, Silvia Scola, Ermanno Taviani, Antonio Iovane, Wanda Marra.5 sono i concorsi di MoliseCinema, tra i titoli in programma numerose anteprime italiane o internazionali e la partecipazione di registi e attori alle proiezioni.8 i titoli di Paesi in lungo, sezione dedicata alle Opere prime e seconde6 i documentari italiani nella sezione Frontiere24 i cortometraggi internazionali per la sezione Paesi in corto18 i cortometraggi italiani per la sezione Percorsi5 i corti molisani che concorrono al premio della Rete adriatica dei FestivalSono 3 le giurie che giudicheranno le opere in concorso. Per i documentari la giuria è composta da Sophie Chiarello, Lucrezia Lo Bianco e Sabrina Varani. La giuria dei cortometraggi internazionali è composta da Marco Borromei, Maud Calmé e Patrycja Polkowska. Per la giuria dei corti italiani ci saranno Mino Capuano, Federico Pedroni e Yile Yara Vianello. Anche il pubblico è chiamato a votare per la sezione Paesi in lungo, dedicata alle opere prime e seconde di lungometraggio.Ecco il dettaglio dei film in concorso per MoliseCinema 2024.Ad aprire il Festival, il 6 agosto, per il concorso Paesi in lungo: "", di Margherita Vicario, alla presenza della regista.Mercoledì 7 agosto sarà la volta di "", di Paola Cortellesi, alla presenza dell’attore Valerio Mastrandrea.Giovedì 8 agosto verrà presentato "", di Michele Riondino seguito da un incontro con l’attore Gianni D’Addario.Venerdì 9 agosto in programma "", di Neri Marcoré seguito da un incontro con l’attrice Marta Gastini e "" di Gianluca Santoni alla presenza del regista e dell’attore Andrea Lattanzi.Sabato 10 agosto è la volta di "", di Riccardo Antonaroli seguito da un incontro con l’attore Filippo Scicchitano.Domenica 11 agosto verranno proiettati "", di Carlo Sironi con la presenza dell’attrice Maria Camilla Brandenburg e "" di Caterina Carone alla presenza della regista.Questi i documentari italiani selezionati per il concorso dell'edizione 2024 nella sezione, intitolato al documentarista molisano Giuseppe Folchi, cui si affiancheranno due proiezioniLe proiezioni sono tutte accompagnate dai registi.Primo documentario in concorso, il 6 agosto "" di Alessandra Lancellotti. Mercoledì 7 agosto sarà la volta de "" di Ruben Monterosso e Federico Savonitto. Venerdì 9 agosto sono in programma di "" di Claudia Brignone e "" di Martina Moor. Sabato 10 agosto è prevista invece la proiezione di "" di Pietro Falcone.Domenica 11 agosto verrà presentato "" di Virginia Eleuteri Serpier, ultimo documentario in concorso.Per la sezionesaranno proiettati l’8 agosto "" di Alessandra Cataleta e Fabio Mollo e il 10 agosto"", di Lucrezia Lo Bianco.Il, presenta 24 cortometraggi: una selezione di qualità, proveniente da grandi festival e scuole internazionali di cinema, che rappresenta uno degli appuntamenti imperdibili di MoliseCinema.Ecco i titoli: "", di Andrea Slaviček, da Croazia e Spagna- già in selezione alla Settimana della critica di Cannes; "", di Tara Aghdashloo, dal Regno Unito; "", di Colette Natrella, dalla Francia; "", di Gillie Cinneri, dal Belgio; "", di Noa Gusakov, da Israele;"", di Akihito Izuhara, dal Giappone; "", di Lucía Jiménez, dalla Spagna; "", di Abdul Hamid Mandgar, da Francia e Afghanistan; "", di Denis Liakhov, da Francia e Estonia; "", di Nikos Kyritsis, dalla Grecia; "", di Alex Lora, dalla Spagna; "", di Pierre Llanos, dal Perù; "", di Bianca Caderas e Kerstin Zemp, dalla Svizzera; "", di Çağıl Bicut, dalla Turchia; ; "", di Robert López Carneiro, dalla Spagna; "", di Léo Fontaine, dalla Francia; "", di Pia Mechler, dagli USA; "", di Klaas Diersmann, da Regno Unito e Germania; "", di Tariq Rimawi, dalla Giordania; "", di Danny Chong, dalla Malesia; "", di Laëtitia Martinoni, dalla Francia ; "", di Yohann Abdelnour, dal Libano; "", di Jens Schillmöller, dalla Germania; "", di Amin Fallahzadeh, dall’Iran.Il, presenta 18 cortometraggi.", di Lorenzo Quagliozzi, vincitore de il Nastro d'Argento 2024 per il Miglior Cortometraggio; "", di Angela Norelli- premiato alla Settimana internazionale della critica dell'80° Mostra del cinema di Venezia; "", di Letizia Zatti; "", di Mattia Ramberti; "", di Gianpaolo Pupillo; "", di Paolo Bonfadini e Davide Morando; "", di Margherita Giusti; "", di Ali Asgari e Gianluca Mangiasciutti; "", di Stefano Lorenzi; "", di Giovanni Boscolo; "", di Loris Giuseppe Nese; "", di Olga Torrico; "" di Aldo Iuliano; "", di Matteo Boscolo Gioachina e Daniele Caruso; "", di Luca Arcopinto; "", di Simone Massi; "", di Francesco Sossai; "", di Fabio Fontana.Per la sezione2024 renderàcon "", la video-gallery fotografica dedicata all’attrice e che vede proseguire la collaborazione tra MoliseCinema e la Cineteca Nazionale - Centro Sperimentale di Cinematografia. Il titolo “” è tratto da un famoso verso di “”, la canzone che Gino Paoli, a lungo legato sentimentalmente all’attrice, compose nel 1984 per il film "", di Paolo Quaregna, interpretato proprio da Stefania Sandrelli.A ciò si aggiunge la proiezione di celebri film interpretati dall’attrice tra cui "", film di Ettore Scola del 1974 di cui ricorre quest’anno il 50° anniversario dell’uscita. A presentare il film ci saranno la figlia del regista Silvia Scola e lo storico del cinema Piercesare Stagni.Come sempre è molto nutrito il programma degli eventi speciali del Festival. Nell’ambito del progetto internazionale "Coopération en méditerrannée" (CoopMed),partecipa inoltre al progetto “”, una “residenza itinerante” per la scrittura di sceneggiature, che mira a sviluppare un ponte tra le due sponde del Mediterraneo al fine di favorire l'emergere di giovani talenti e coproduzioni internazionali tra le regioni del Mediterraneo. Partecipano autori provenienti da Francia, Italia, Marocco e Tunisia.Tra gli appuntamenti della XXII edizione, in occasione del, il Festival dedica un evento a come il cinema italiano ha raccontato l’Istituzione e più in generale al ruolo che questo Corpo svolge nella tutela del valore culturale e del diritto d’autore. Partecipa il generale Luca Cervi, Comandante regionale Molise della Guardia di Finanza, che introdurrà I tartassati, film del 1959 di Steno, con Totò e Aldo Fabrizi.Tra i premi della ventiduesima edizione anche il Premio Armida Miserere, destinato a personalità che si sono distinte nel sociale, e il Premio Rete adriatica dei Festival per i cortometraggi delle regioni adriatiche, istituito in partnership con Corto Dorico (Marche), Sulmona International Film Festival (Abruzzo) e Sudestival (Monopoli).Il Festival propone anche una serie ditra suoni e parole.L’ 8 agosto si apre con "". Malelingue in concerto che travolgeranno il pubblico con lo zapping sfrenato di trent’anni di sigle, canzonette, colonne sonore famose, hit internazionali e musical teatrali.Il 9 agosto, Dal fado alla canzone napoletana. "". Concerto di Liana Marino e Marco Di Blasio: un viaggio di musica e racconti attraverso colonne sonore memorabili, da Pasolini a Almodóvar, e generi come il fado portoghese e la canzone napoletana, dagli stornelli romani alla musica sudamericana.Il 10 agosto appuntamento con la sonorizzazione dei film "", 19’ (1920) e "", 21’ (1921) di Buster Keaton a cura del Nicola Di Tommaso Trio.Infine, sempre il 10 agosto, Come tanta gente, lo spettacolo diPer le presentazioni di libri il 6 agosto si parte con "", di Maria Grazia Calandrone. Con l’autrice ne parlano Laura D’Angelo, Annalisa Fratianni e Valentina Fauzia, le letture saranno invece di Verdiana Costanzo.Il 7 agosto l’attesissimo incontro con Valerio Mastrandrea, per la presentazione del libro "", a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. Il libro contiene saggi di Ilaria Feole, Giacomo Ravesi, Boris Sollazzo, Federico Gironi, Francesco Crispino, Enrico Azzano, Raffaele Meale, Fabio Ferzetti, Ilaria Ravarino, Anna Maria Pasetti, Beatrice Fiorentino, Mauro Gervasini, Maria Paola Pierini, Fabiana Sargentini, Emiliano Morreale, Chiara Borroni, Emanuela Martini, Giordano Meacci e Francesca Serafini e Gianluca Arcopinto. Interviste a Marco Bellocchio, Paola Cortellesi, Davide Ferrario, Marco Manetti, Chiara Martegiani, Paolo Virzì, Gianni Zanasi. A completare il volume una conversazione con lo stesso Mastrandrea.L’8 agosto si prosegue con "", di Antonio Iovane. Con l’autore ne parlano Fabrizio Nocera e Daniel Pommier Vincelli.Il 9 agosto è la volta di "", di Wanda Marra. Con l’autrice ne parlano Susanna Turco e Federico Pedroni.Il 10 agosto Marco Damilano dialoga con Ermanno Taviani per presentare "", insieme ad una selezione di immagini del cinema italiano.L’ 11 agosto si termina con "", di Paolo Massari, in dialogo con i librai della libreria Risguardi.Non mancheranno anche in questa edizione digli spazi dedicati alla scuola, con la presentazione di cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole molisane e ai bambini, con proiezioni e laboratori. Infine i corti e i documentari dispazio dedicato ai registi della regione. Tra questi il documentario sull’artista Antonio Pettinicchi, di Danilo Sergio, e il mediometraggio Ciò che resta di Antonella Spirito.