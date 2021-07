28/07/2021, 20:00

Sar presentato in occasione della 18 edizione delle, film che segna il ritorno alla regia di Alessandro Gassmann. Lopera tratta dallomonima pice teatrale di Maurizio De Giovanni, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Ozza e lo stesso Gassmann.Una storia segnata dai conflitti, gli equivoci, i confronti, le voci e i silenzi di una famiglia tanto eccezionale quanto, nel suo intimo, caotica e disfunzionale. Ad interpretare i protagonisti: Massimiliano Gallo, Margherita Buy e Marina Confalone, affiancati dalle giovani stelle nascenti Antonia Fotaras (Luna Nera, Il nome della rosa) ed Emanuele Linfatti (I predatori, Lombra del figlio)." prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia in collaborazione con Vision Distribution, in collaborazione con Amazon Prime Video, SKY e Rai Cinema, oltre al contributo della Regione Campania - POR FESR Campania 2014-2020 Azione 3.3.2 - la collaborazione di Film Commission Regione Campania e con il sostegno della Regione Lazio Fondo regionale per il cinema e laudiovisivo. Una coproduzione italo-polacca Paco Cinematografica - Agresywna Banda. Il film sar distribuito da Vision Distribution a partire dal 16 settembre 2021.