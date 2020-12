FRATELLI CAPUTO - Su Canale 5 dal 23 dicembre

16/12/2020, 11:47

Arriva sul piccolo schermo l’attesa serie tv “” di Alessio Inturri che, a partire da mercoledì 23 dicembre 2020 per quattro puntate, andrà in onda in prima serata su Canale 5. Protagonisti della vicenda la coppia di attori Nino Frassica e Cesare Bocci, con loro Sara D’Amario, Aurora Quattrocchi, Riccardo De Rinaldis e i pugliesi Carmela Vincenti, Mimmo Mancini e Fabrizio Buompastore. Ospite d’onore della fiction è Red Canzian, storico componente dei Pooh, che interpreta sé stesso. La storia ruota intorno al ricongiungimento dopo 50anni di due fratellastri, Nino (Frassica) e Alberto (Bocci), che si ritrovano a condividere e vivere nello stesso casale a Roccate. Entrambi sono figli del più amato sindaco di quel paesino siciliano, e si troveranno a fronteggiarsi come candidati alla poltrona di sindaco. I guai sono assicurati.Girato in Salento (Nardò, Ostuni, Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Sant’Isidoro) tra marzo e agosto 2019, “” è prodotto da “Ciao Ragazzi”e ha ottenuto il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (430.200 euro) a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 e il sostegno di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film, sono stati impiegati 22 unità lavorative pugliesi.