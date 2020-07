CLICIAK 23 - I premiati

Loris T. Zambelli foto L'Uomo del Labirinto



19/07/2020, 08:22

La giuria della 23 edizione di, composta dalla fotografa Marina Alessi, dalla studioso dei media Cesare Biarese, dal critico cinematografico Paolo Mereghetti, dalla responsabile di Marche Film Commission Anna Olivucci, e dal giornalista esperto di fotografia Michele Smargiassi, si cos espressa:MIGLIOR FOTOGRAFIALoris T. Zambelli per Luomo del labirintoSegnalazione: Stefania Rosini per SummertimeMIGLIOR SERIE FOTOGRAFICA CINEMAEnrico Chico De Luigi per Volevo nascondermiSegnalazioni:Greta De Lazzaris per PinocchioFederico Vagliati per SiberiaMIGLIOR SERIE FOTOGRAFICA TVGianni Fiorito per The New PopeSegnalazioni:Anna Camerlingo per Pezzi uniciDaniele Mantione per Rocco Schiavone 3PREMIO GIUSEPPE E ALDA PALMASMassimo Fabris per Il grande passoIl premio speciale Portrait, ritratto sul set assegnato questanno da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dellAccademia del Cinema ItalianoPREMIO SPECIALE PORTRAIT, RITRATTO SUL SETSezione colore: Enrico Chico De Luigi per Volevo nascondermiSezione bianco e nero: Sara Petraglia per Lontano lontanoSegnalazione: Azzurra Primavera per Volevo fare la rockstar