FAR EAST FILM FESTIVAL 22 - Due progetti italiani a Ties That Bind

15/06/2020, 14:28

In un momento difficilissimo per l’industria cinematografica mondiale l’edizione 2020 di FOCUS ASIA rappresenta una risposta chiara alle sfide che i professionisti di Asia ed Europa si trovano ad affrontare in questi mesi. La sezione industry del, quest’anno in versione completamente virtuale dal 30 giugno al 2 luglio 2020, sarà un evento unico capace di costruire nuove basi per i film di domani e di favorire allo stesso tempo una nuova circolazione di titoli internazionali nelle sale e nei festival dei due continenti.Il programma di FOCUS ASIA includerà l’- la piattaforma dedicata a progetti in sviluppo con un potenziale di coproduzione in Europa o in Asia - e quest’anno presenterà a oltre 200 professionisti del settore 9 opere cinematografiche dirette da registi affermati a livello internazionale, ma anche da filmmakers al loro debutto.Il comitato di selezione delha esaminato 85 progetti complessivi (giunti a Udine da 39 paesi) ed è composto da 4 esperti internazionali di cinema di genere: Thomas Jongsuk Nam del NAFF - Bucheon International Fantastic Film Festival (South Korea), Sten-Kristian Saluveer del Black Nights Film Festival - [email protected] & Baltic Event (Estonia), Mike Hostench (Spain) e Valeria Richter del Nordic Factory (Denmark).Grazie alla rinnovata collaborazione con HAF- Hong Kong, FOCUS ASIA presenterà in anteprima internazionale il progetto vietnamita The River Knows Our Names, selezionato tra i 33 titoli che verranno lanciati ad agosto all’interno del mercato di Hong Kong.Gli oltre 200 partecipanti iscritti a questa edizione online di FOCUS ASIA avranno l’opportunità di incontrare in una cornice completamente virtuale i 9 team selezionati, ma anche tutti gli altri key player accreditati. L’idea è quella di mantenere la dimensione intima e confortevole che caratterizza l'evento reale e, quindi, grazie alla collaborazione con le stesse piattaforme digitali utilizzate dal Cannes Marché du Film, si cercherà di ottimizzare la presentazione dei progetti e gli incontri online tra tutti i partecipanti.All’interno del ricco programma di quest’anno troveranno spazio anche i film in cerca di distribuzione, con la prima edizione di, unico evento in Europa dedicato a film asiatici in post-produzione, e la terza edizione rivisitata di Get Ready for the Future, piattaforma principalmente dedicata all'esportazione di film italiani ed europei nel mercato asiatico. FOCUS ASIA annuncerà le line-up di entrambe le sezioni pochi giorni prima dell’inizio del festival.Anche2020, l’unico workshop al mondo dedicato alla coproduzione tra Asia ed Europa, accompagnerà il festival in questa transizione digitale e curerà l’organizzazione di alcuni webinar e tavole rotonde. Non essendo infatti possibile allestire la prima sessione del workshop a Udine, questi primi interventi online avranno l’obiettivo di fare incontrare in uno spazio virtuale i 25 partecipanti selezionati ma anche quello di approfondire la situazione attuale delle industrie cinematografiche in entrambi i continenti, ponendo l’accento sulle sfide e le prospettive future. La consolidata collaborazione pluriennale tra Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, EAVE, Far East Film Festival di Udine, SAAVA/REED e Creative Europe – MEDIA Programme, invece, riporterà a Udine la versione reale di Ties That Bind il prossimo anno all’interno dell’edizione 2021 del festival.FOCUS ASIA, ricordiamo, è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche/Far East Film Festival di Udine con la collaborazione del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e con la Direzione Generale per il Cinema – MiBACT.- All the Songs We Never Sang, directed by Chris Rudz and produced by Amy Aoyama (Japan, Poland);- Black Dust, directed by Kit Hui and produced by Christopher Granier-Deferre (UK, Taiwan, Hong Kong, China);- Escape to Oz, directed by Sam Voutas and produced by Melanie Ansley and Jane Zheng (Australia, China);- Girl in the Playground, directed by Yang Wang and produced by Lucy Lu and Belle Lau (China);- Mandai River, directed by Michael Sewandono and produced by Raymond van der Kaaij (Netherlands, Indonesia);- Possession Road, directed by Jack Lai and produced by Yuin Shan Ding and Joey O'Bryan (Hong Kong);- Skeleton River, directed by Khavn De La Cruz and produced by Stephan Holl and Achinette Villamor (Germany, Philippines);- Solids by the Seashore, directed by Patiparn Boontarig and produced by Mai Meksawan and Chatchai Chaiyon (Thailand);- The River Knows Our Names, directed by Chi Mai and produced by Chi Mai and Phong Bui (Vietnam). Ang, vy/ac Productions, PhilippinesProject: Dancing the Tides (Pangalay) by Xeph Suarez Silje Grüner, Evil Doghouse Studios & Europafilm, Norway Sigmund Elias Holm, Western Norway Film Commission & Fiction Norway, Norway Tsai Hsin-Hung, House on Fire International, TaiwanProject: Lost and Found by Natasha K.H. Sung Naoko Ishise, Jackfruit International, Singapore/JapanProject: Purple Sun by Carlo Enciso Catu Nguyen Luong Hang, East Films, VietnamProject: Youthfully Yours by Trinh Dinh Le Minh Amalie Lyngbo Quist, Beo Starling, DanmarkProject: Longevity by Rasmus Kloster Bro Richard Mewis, 108 Media, UK/SingaporeProject: Mrs Raffles, Showrunner: Alison Hume Filipa Reis, Uma Pedra no Sapato, PortugalProject: UK Kei by Leonor Teles Thaiddhi Thaiddhi, Third Floor Production, MyanmarProject: Fruit Gathering by Aung Phyoe Nadia Trevisan, Nefertiti Film, ItalyProject: The Rope by Alberto Fasulo Bérénice Vincent, Totem Films, France Agathe Vinson, Film Development Council of the Philippines, France/Philippines