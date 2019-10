FESTA DI ROMA 14 e ALICE NELLA CITTA' 17 - I film di Rai Cinema

05/10/2019, 16:02

Questi i film, documentari e cortometraggi co-prodotti da Rai Cinema presenti alla Festa del Cinema di Roma e in Alice nella Citt 2019:SELEZIONE UFFICIALEIL LADRO DI GIORNI di Guido Lombardi (film)EVENTI SPECIALIFilm di chiusuraTORNARE di Cristina Comencini (film)Evento speciale di chiusuraIL PECCATO di Andrei Konchalovsky (film)ILLUMINATE - LAURA BIAGIOTTI di Maria Tilli (documentario)PREAPERTURE - OTTOBRE CON LA FESTA DEL CINEMALE BEATITUDINI DI SANTEGIDIO di Jacques Debs (documentario)GLI ANNI AMARI di Andrea Adriatico (film)RIFLESSIBAR GIUSEPPE di Giulio Base (film)IL TERREMOTO DI VANJA - LOOKING FOR CECHOV di Vinicio Marchioni (documentario)LA FESTA PER IL SOCIALE E PER L'AMBIENTERebibbia Festival 2019VIAGGIO IN ITALIA: LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE CARCERI di Fabio Cavalli (documentario)CONCORSOLA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti (film)LAGNELLO di Mario Piredda (film)DON'T FORGET TO BREATHE di Martin Turk (film)ONE MORE JUMP di Emanuele Gerosa (documentario)PANORAMA INTERNAZIONALEMATERNAL di Maura Delpero (film)PANORAMA ITALIAFAMOSA di Alessandra Mortelliti (film)LA VACANZA di Enrico Iannaccone (film)MI CHIEDO QUANDO TI MANCHER di Francesco Fei (film)LE METAMORFOSI di Giuseppe Carrieri (documentario)LA VILLA di Claudia Brignone (documentario)IL SUONO DELLA VOCE di Emanuela Giordano (documentario)FRAMMENTI di Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, Giorgio Picinni Leopardi, Caterina Peta, Simone Scardovi, Gabriele Teti (film)Evento SpecialeCONCORSO CORTOMETRAGGIAPE REGINA di Nicola Sorcinelli (cortometraggio)vincitore della prima edizione di "Una storia per EMERGENCY"