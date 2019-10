FESTA DI ROMA 14 - Presentato un programma molto ricco

04/10/2019, 18:11

La quattordicesima edizione dellasi svolger dal 17 al 27 ottobre 2019 allAuditorium Parco della Musica coinvolgendo numerosi altri luoghi e realt culturali della Capitale. La Festa del Cinema di Roma prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma.La manifestazione promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma, Istituto Luce Cinecitt (in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivit culturalie per ilturismo). Laura Delli Colli la Presidente della Fondazione Cinema per Roma e del Consiglio di Amministrazione composto da Roberto Cicutto, Jos R. Dosal, Lorenzo Tagliavanti. Francesca Via il Direttore Generale della Fondazione, Antonio Monda il Direttore Artistico della Festa del Cinema, affiancato da un comitato di selezione composto da Richard Pea, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel, Valerio Carocci. Mario Sesti Responsabile delle Retrospettive. Il Main Partner BNL Gruppo BNP Paribas.I Partner Istituzionali sono il MiBACT Ministero per i beni e le attivit culturali e per il turismoe SIAE. La Festa del Cinema si svolge in collaborazione con Alice nella citt, Centro Sperimentale di Cinematografia, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Gli Sponsor Ufficiali sono Ferrovie dello Stato Italiane e JTI. LAuto Ufficiale Mazda. Acea Partner. Rai Main Media Partner, Rai Movie la TV Ufficiale, i Media Partner sono Rai 1, Rainews24, Rai Radio3, RaiPlaye Getty Images. Pino Chiodo il Partner Tecnico per le attrezzature di proiezione (pellicola e digitale).La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema ospita 33 film, con lobiettivo di offrire qualit ed eccellenza in tutte le espressioni cinematografiche: nel cinema indipendente, nella produzione di genere, nellopera di autori affermati, in quella di registi emergenti, nella ricerca e nella sperimentazione, nel cinema di dichiarata vocazione spettacolare, nellanimazione, nella visual art e nei documentari.Anche questanno un ruolo importante sar svolto dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalle Retrospettive,dai Restauri, dagli Omaggi e dai numerosi altri eventi che comporranno il programma della manifestazione. Due nuovi format, Duele Fedelt/Tradimenti, arricchiranno la quattordicesima edizione. Accanto alla Festa, Alicenella citt organizzer, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.Il pubblico avr a disposizione numerose sale. LAuditorium Parco della Musica, struttura firmata da Renzo Piano, sar il fulcro della manifestazione e ospiter proiezioni, incontri, eventi, mostre,convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei pi grandi red carpet al mondo. Presso il Parco della Musica saranno disponibili le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna Sala SIAE e Auditorium Arte. Accanto allAuditorium Parco della Musica sorger il Villaggio del Cinema,costituito da padiglioni e stand in acciaio, vetro e legno, appositamente realizzati per la manifestazione e i suoi visitatori. Grazie al sostegno di Ferrovie dello Stato Italiane, sar realizzatala Frecciarossa Cinema Hall, una sala cinematografica in cui saranno proiettati anche film che avranno per tema il viaggio.La Festa del Cinema coinvolger tutta la citt: dallAuditorium del MAXXI alla Casa del Cinema, dal MACRO Asilo alla Casa del Jazz, dal My Cityplex Savoyal Multisala Barberini, dal Teatro Palladiumal Teatro dellOpera,dal Palazzo Merulana al Palazzo Altemps, da Via dei Condotti a Via Veneto, da Via della Frezza a Piazza di Pietra fino a Ponte SantAngelo, dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Rebibbia Nuovo Complesso, dalla Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia alla Casa di Reclusione di Civitavecchia. Fra gli altri luoghi coinvolti, cisaranno Casa dellArchitetturae Biblioteca Flaminia. Numerose le attivit lungo il Tevere fra Castel Giubileo, Foro Italico, Ponte della Musica, Scalo dePinedo, Isola Tiberina.Prosegue nel 2019 limpegno peril sociale con Telethona favore della ricerca sulle malattie genetiche rare. Una Charity Dinner con Everychild is my child permetter, attraverso donazioni dirette, una raccolta fondi a sostegno di due progetti in Turchia, al confine con la Siria.Si terranno inoltre proiezioni presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Rebibbia Nuovo Complesso, Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbiae Casa di Reclusione di Civitavecchia Passerini.Sar poi presentata la seconda edizione di Io mi riprendo,uno specifico progetto rivolto alla formazione al linguaggio audiovisivo per adolescenti sottoposti a misure penali. Ledizione 2019 de I Cinedays di Rome City of Film UNESCO si concentrersullorizzonte temporale dellAgenda ONU 2030 mettendo in relazione Cinema, Ambiente e Sostenibilit.Alla Festa sar inoltre presentato Interdependence, il progetto ONU che raccoglieundici cortometraggi su temi che riflettono lo stretto rapporto tra societ umana e ambiente naturale e il modo in cui questi vengono influenzati dai cambiamenti climatici.La Festa del Cinema ridurrluso delle bottiglie di plastica: liniziativa Go Plastic Free consentir per la prima volta, grazie al supporto di A Quachiarae Marevivo, di limitare lutilizzo della plastica durante la manifestazione.Greta Garbo, la prima grande diva della storia del cinema, la protagonista dellimmagine ufficiale della quattordicesima edizione dellaFesta del Cinema.La perfezione dei suoi lineamenti e il fascino conturbante e misterioso della sua figura valsero a Greta Garbo lappellativo di divina. Nata in Svezia ma naturalizzata in America, Greta Garbo la prima grande icona di bellezza della settima arte, simbolo di quella femminilit degli anni20 che si impose in tutto il mondo e che seppe conquistare il pubblico con il suo carisma e magnetismo. Il suo volto impresso in maniera indelebile nella memoria collettiva perch, come scrive Roland Barthes in Miti doggi, Greta Garbo appartiene ancora a quel momento del cinema in cui la sola cattura del viso umano provocava nelle folle il massimo turbamento. La foto scelta per rappresentare la quattordicesima edizione della Festa un omaggio alla bellezza del cinema ed stata scattata in occasione delle riprese del film del 1929, Il bacio (The Kiss).Gli spettatori saranno protagonisti della quattordicesimaedizionedella Festa del Cinema assegnando il Premio del Pubblico BNL,in collaborazione con il Main Partner della Festa, BNL Gruppo BNP Paribas. Utilizzando myCicero (attraversolapp ufficiale della Festa del Cinema,RomeFilmFest, realizzata da Pluservice), e sul sito www.romacinemafest.org, sar possibile esprimere il proprio voto sui film in programma.33 film e documentari nella Selezione Ufficiale | 3 Tutti ne parlano | 11 Eventi Speciali 13 Incontri Ravvicinati 15 Duel | 13 Fedelt/Tradimenti 7 Preaperture 12 Omaggi e Restauri | 2 Retrospettive 9 Riflessi 7 Film della nostra vita 9 Eventi per il sociale e per lambiente | 19 Altri eventi della Festa 25 Paesi partecipantiAlbania, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Estonia, Francia, Germania, India, Italia, Lettonia, Libano, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Qatar, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Svezia,Svizzera, Ungheria438 Dagar di Jesper Ganslandt1982 di Oualid MouanessThe Aeronauts di Tom HarperAntigone di Sophie DeraspeTwo of us di Filippo MeneghettiDownton Abbey di Michael EnglerDrowning di Melora WaltersThe Farewell di Lulu WangFte de famille di Cdric KahnHoney Boy di Alma HarelHustlers di Lorene ScafariaThe Irishman di Martin ScorseseJudy di Rupert GooldKohtunik - Your Honor di Andres PuustusmaaIl ladro di giorni di Guido LombardiLe meilleur reste venir di Alexandre de La Patellire e Matthieu DelaporteMilitary Wives di Peter CattaneoMotherless Brooklyn - I segreti di una citt di Edward NortonMystify: Michael Hutchence di Richard LowensteinNomad di Werner Herzog (documentario)On air di Manno Lanssens (documentario)Pavarotti di Ron Howard (documentario)Rewind di Sasha Joseph Neulinger (documentario)Santa subito di Alessandro Piva (documentario)Run With The Hunted di John SwabScary Story To Tell in The Dark di Andr vredalTantas Almas di Nicols Rincn GilleTrois Jours Et Une Vie di Nicolas BoukhriefVRBA - Willow di Milcho ManchevskiWaves di Trey Edward ShultsWestern Stars di Thom Zimny e Bruce Springsteen (documentario)Wheres My Roy Cohn? di Matt Tyrnauer (documentario)Your mum and dad di Klaartje Quirijns (documentario)The Vast of NightShareLa belle poquwCecchi Gori - Una famiglia italianaIlluminateLunar CityOde a Nick Drake. Songs in a ConversationNegramaro. L'anima vista da quiSin | Il peccatoTornareUglyDollsVery RalphBar GiuseppeI Wish I Was Like YouIl terremoto di VanjaMoka Noir. A Omegna non si beve pi caffNessun nome nei titoli di codaNot Everything is BlackThat ClickThe Birth of the Leopard | La nascita del GattopardoLa ruota del Khadi l'ordito e la trama dell'IndiaUgo & AndreaIl mestiere delle armiTuri Ferro. L'ultimo Prospero