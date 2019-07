ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - I vincitori

Michela Occhipinti all'Ortigia Film Festival



20/07/2019, 20:58

Sono stati annunciati i vincitori della XI edizione di. La giuria del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara e composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito ildi Michela Occhipinti,Il film della Occhipinti si aggiudica anche il: un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 per le lavorazioni del film successivo. Si tratter di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani con un colorist di Laser Film.Unastata assegnata adi Paolo Licata,Ilinvece stato assegnato a Simone Liberati, protagonista di Lamore a domicilio di Emiliano Corapi,La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, presieduta da Lele Marchitelli e composta da Fabio Lovino e Alberto Gimignani, ha decretatodi Rok won Hwang e Samantha Tu,Ilstato attribuito adi Agostino Ferrente. Per la giuria presieduta da Costanza Quatriglio e composta da Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Matteo Di Fiore e Tiziano Locci, allievi CSC, Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia:Unastata attribuita al documentariodi Ester Sparatore,Si aggiudica ilcon un premio del valore di 3.000 il cortodi Ciro DAniello.. Il riconoscimento vuole premiare lefficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godr della visibilit su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.Ilva asceneggiato dal regista Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli.I vincitori delsono stati:di Paolo Licata per i lungometraggi;di Fabrizio Corallo per i documentari.Per lundicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, societ leader nelle scenografie per cinema, premier il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival., creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attivit Culturali MiBAC sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e lAudiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE Societ Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa.