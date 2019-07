LUNA ITALIANA - In Viaggio sulla luna con Rocco Petrone

Rocco Petrone



16/07/2019, 10:04

Caterina Sabato



A 50 anni dallo sbarco sulla Luna tutti ricordiamo il nome dellastronauta, il primo a fare un piccolo passo per un uomo, un grande passo per lumanit.Ma non tutti sanno che, in realt, uno degli uomini chiave che ha reso possibile la storica missione della Nasa stato un italoamericano: Rocco Petrone. Nel documentario "", diretto dae scritto dallo stesso regista e da, autore del libro Dalla Terra alla Luna"., litaliano dellApollo 11, si racconta della straordinaria vita dellingegnere della Nasa figlio di immigrati della Basilicata: il padre di umili origini proveniente da Sasso di Castalda si trasferisce negli Stati Uniti e diventa operaio ferroviario morendo travolto da un treno quando Rocco era ancora un bambino.DallAccademia Militare negli Stati Uniti fino al conseguimento del master degree in ingegneria meccanica nel 1951,dimostra di essere sempre il primo della classe. Intelligenza, impegno e ambizione lo portano a lavorare presto per la NASA e a diventare direttore delle operazioni di lancio della missione Apollo 11, affiancando il dottore Stranamore Wernher von Braun, capostipite del programma spaziale americano.Sono gli anni della competizione spaziale, e non solo, tra Stati Uniti e URSS, gli anni del sogno di raggiungere la Luna, di viaggiare tra le stelle e i pianeti pi volte celebrato anche dalla cultura e da rockstar come David Bowie ed Elton John. Anni in cui lURSS pi volte ha la meglio sul nemico americano prima con il lancio del primo satellite artificiale poi con il primo essere vivente spedito nello spazio, la celebre cagnetta Laika. Ma il 21 luglio 1969 gli Stati Uniti dAmerica fanno la storia. E, denominato The Rock, uno degli artefici della realizzazione di un viaggio impensabile fino a quel momento.Il documentario di Marco Spagnoli, puntuale nella narrazione, emozionante in molti passaggi, attraverso le immagini dellIstituto Luce e le testimonianze di personalit come Piero Angela, che intervist Petrone, Amedeo Balbi, Giuseppe Bianco, Giuseppe Bianco, Tito Stagno, d un ritratto completo dellingegnere italoamericano che non visse mai in Italia ma che a Piero Angela che gli chiedeva delle sue origini rispondeva con italiano stentato: Sugno di un paese di Sasso di Castalda in provincia de Potenza.Un omaggio impeccabile che viene fatto a Petrone attraverso un documentario che celebra in maniera originale i 50 anni dallo sbarco sulla Luna raccontando una storia che non tutti conoscono, motivo di orgoglio nazionale. Una storia che fa riflettere anche sul presente. Durante unintervista Rocco Petrone, figlio di emigrati, nellAmerica pre- allunaggio, affermava: Io credo che lo spazio offra al mondo una speranza di pace, credo che se la gente considerasse il mondo senza le frontiere create dalluomo impareremmo a vivere meglio e pi uniti. Oggi, negli Stati Uniti intolleranti di Trump le parole dellingegnere appaiono un monito sempre pi irrealizzabile e Petrone un avanguardista come pochi.