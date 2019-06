NASTRI D'ARGENTO - Tutti i Premi assegnati a Taormina

Pierfrancesco Favino "Il Traditore" di Marco Bellocchio



29/06/2019, 16:00

"; miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio, colonna sonora e Nastro dArgento per il protagonista,e i non protagonistiAnna Foglietta, protagonista, Marina Confalone, non protagonista e Paola Cortellesi per la commedia le migliori attriciColpo doppio per, Nastro per la commedia e Premio Nino Manfredi(Io sono Mia) e Noemi (Domani un altro giorno) i Nastri speciali ed al femminile anche il Bonacchi perPer "" e "" (di Leonardo DAgostini premio ex aequo con Ride di Valerio Mastandrea per lopera prima) Groenlandia vince come miglior produttoreE la sorpresa arriva dalla commedia con "" il film che sigla per Domenico Procacci i primi trentanni di cinema FandangoCinema e glamour dal Teatro Antico di Taormina in tvconduce la serata che andr in onda su Rai 1 luned 8 Luglio con la regia di Marco Brigliadori(e nel mondo con Rai Italia) dopo lo speciale di Movie Mag, mercoled 3 su Rai MovieTaormina,29 Giugno Stravince Il traditore di Marco Bellocchio ai Nastri dArgento 2019 che chiudono a Taormina stasera la 73.ma edizione. Sette (su undici nomination) i riconoscimenti al miglior film premiato anche per la regia, la sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora ma soprattutto, per il miglior protagonista Pierfrancesco Favino e tra i non protagonisti Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Un trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e lottima risposta del pubblico in sala, anche ai Nastri, in unedizione come sempre realizzata con il sostegno del Mibac - Dg Cinema, main sponsor BNL Gruppo BnpParibas - che ha visto candidati alcuni film tra i pi significativi della stagione e ben sette grandi firme della regia.Tra gli attori il voto dei giornalisti ha premiato Anna Foglietta (migliore attrice protagonista per Un giorno all improvviso), Marina Confalone (miglior non protagonistaper Il vizio della speranza) e Paola Cortellesi (migliore attrice di commedia per Ma cosa ci dice il cervello). Ancora: a Stefano Fresi (C tempo, Luomo che compr la luna, Ma cosa ci dice il cervello) doppio premio con il Nastro per il miglior attore di commedia e il Nino Manfredi consegnato dalla moglie di Nino, Erminia e dalla nipote Sarah Masten. E, a proposito di commedia, una sorpresa il film vincitore, Bangla del giovanissimo esordiente Phaim Bhuyian. Sul palcoscenico del Teatro Antico - in unedizione come negli ultimi anni realizzata a Taormina con il supporto della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Sensi Contemporanei e Fondazione Taormina Arte torna, dopo il premio di un anno fa, per la migliore canzone, Serena Rossi, Nastro speciale per Io sono Miae la canzone protagonista non solo con il Nastro per Enzo Avitabile (Il vizio della speranza) ma con quello speciale alla voce di Noemi (Domani un altro giorno).I Nastri 73, prodotti dal Sngci con il sostegno del Mibac - Direzione Generale per il Cinema, main sponsor BNL Gruppo BnpParibas, e la collaborazione a Taormina della Regione Sicilia sono stati assegnati sulle uscite dellannata 1 Giugno 2018-30 Maggio 2019 in un palmars di oltre quaranta titoli candidati tra i quali alcuni film premiati nei Festival internazionali e, tra le opere prime o la produzione low budget, anche qualche piccola sorpresa. E, a proposito di sorprese (vedere elenco allegato) ricordiamo che questanno anche per soggetto e sceneggiatura come per i vincitori dei Nastri tecnici (fotografia, montaggio, scenografia, costumi, sonoro in presa diretta e miglior casting director) la premiazione avvenuta in diretta, nella serata romana del MAXXI (con il sostegno della Regione Lazio) nella rosa delle cinquine votate da una speciale giuria di qualit. Tutti gli altri Nastri, come sempre, sono stati votati via mail e scrutinati dal notaio Alessandra Temperini.Tra i premi assegnati a Roma ricordiamo i Biraghi per gli esordienti: Chiara Martegiani per il film Ride, Pietro Castellitto per La Profezia dellArmadillo e Giampiero de Concilio per Un Giorno allImprovviso mentre Benedetta Porcaroli lo riceve per Tutte le mie notti a Taormina, tra le pi giovani rivelazioni dellanno. Per il talento giovane, alla quarta edizione il Premio Graziella Bonacchi, destinato ad una rivelazione di questanno, ha segnalato la giovane protagonista di Ricordi? Linda Caridi (Graziella Bonacchi, stata lagente che ha sostenuto i giovani con affetto, attenzione e amicizia). Premio Nastri SIAE per la giovane sceneggiatura a Giulia Steigerwalt (Croce e delizia, Il Campione). I Nastri hanno gi premiato questanno anche i migliori doppiatori con il Nuovo Imaie-Nastri dArgento per il doppiaggio andato ad Angelo Maggi (John C. Reilly) e Simone Mori (Steve Coogan) nel film Stanlio e Ollio di John S. Baird (Lucky Red). Un doppiaggio sobrio, funzionale al clima emotivo della storia con la grande abilit di aver restituito al pubblico lidentit vocale e limpareggiabile umanit di due indimenticabili icone del cinema di tutti i tempi.Infine le ultime curiosit: il riconoscimento al miglior cameo dellanno eccezionalmente va ad Adriano Panatta nella parte di se stesso ne La profezia dellarmadillo: unapparizione divertente diventata a tempo di record un tormentone anche in rete. Il Premio Speciale per Dafne di Federico Bondi, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema e la collaborazione di Istituto Luce Cinecitt e lomaggio dei Nastri ai primi trentanni di Fandango: un riconoscimento alla passione e alloriginalit della produzione di Domenico Procacci,che anche questanno si fatta notare con il successo di Bangla.A Stefano Sollima, per il debutto internazionale con Soldado va il Premio HamiltonBehind the camera- Nastri dArgento.Quarto anno, infine, a Taormina delliniziativa SIAE Nastri dArgento, con una borsa di formazione per promuovere le sceneggiature dei giovanissimi talenti: andato a Giulia Steigerwalt, da attrice diventata sceneggiatrice di film di successo, soprattutto nella commedia: dopo Moglie e marito, questanno Il Campione ma soprattutto Croce e delizia.