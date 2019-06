PUGLIA - Set per Verdone, Miniero, Garrone, Alatri e Zalone

Roberto Benigni in "Pinocchio" di Matteo Garrone



05/06/2019, 19:36

La Puglia si riempie nuovamente di set cinematografici. Sono iniziate da qualche giorno, infatti, le riprese diil nuovo film Carlo Verdone,di Luca Miniero e la serie tv Rai ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovannidiretto da Alessandro DAlatri. Da sabato 1 giugno, primo ciak del lungometraggiodiretto da Gianluca e Massimiliano De Serio. Terminate o in fase di chiusura, invece, le riprese didi Matteo Garrone,di Luca Medici, in arte Checco Zalone,di Danilo Caputo e la serie tvdi Alessio Inturri." dichiara, presidente della Regione Puglia - "" prosegue, assessore allIndustria Turistica e Culturale della Regione Puglia - "ha scelto la Puglia per il suo, un film incentrato sulla vicenda di quattro medici, tre omini e una donna, talmente abili professionalmente da essere scelti per un intervento al Papa. Ma, allo stesso tempo, i 4 sono sempre alla ricerca di scherzi e burle che a volte compromettono lequilibrio famigliare delluno o dellaltro. Nel cast, accanto a Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Max Tortora e Sergio Muniz.Le riprese, iniziate luned 27 maggio da Bari, continueranno per 8 settimane fino al 20 luglio nelle citt di Polignano a Mare, Monopoli, Otranto, Castro, Santa Cesarea Terme, Conversano, Porto Badisco e Serrano. Il film prodotto dalla FilmAuro di Luigi e Aurelio De Laurentiis con il sostegno logistico di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film sono stati impiegati 44 unit lavorative pugliesi.di Luca Miniero, invece, racconta la vicenda di una piccola cittadina di provincia nella quale da anni non si commettono reati. Un giorno arriva unemissaria del ministero dellinterno per chiudere il Commissariato: in assenza di reati soltanto una spesa che grava sulle finanze pubbliche. Protagonisti della storia sono: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti e Dino Abbrescia.Iniziate marted 28 maggio, le riprese continueranno per 6 settimane fino al 29 giugno tra Nard, Galatina, Acaya e San Vito dei Normanni. La commedia prodotta dalla Dry Media per Sky con il sostegno logistico di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film sono stati impiegato 36 unit lavorative pugliesi.A Taranto, invece, da gioved 23 maggio per 8 settimane fino al 20 luglio, sono in corso le riprese della fiction tvdiretto da Alessandro DAlatri. Nel ruolo del protagonista lattore abruzzese Lino Guanciale, gi noto al grande pubblico per altre fiction tv di successo su Rai 1 (LAllieva e La porta rossa), Peppe Servillo e Serena Iansiti. Luigi Alfredo Ricciardi un personaggio immaginario della letteratura italiana, creato dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. un commissario di polizia, protagonista di alcuni romanzi gialli e fumetti ambientati negli anni Trenta, nel pieno dellepoca fascista, a Napoli. Prodotto da Clemart e Rai Fiction con il supporto logistico di Apulia Film Commission, il film si avvale dellimpiego di 84 unit lavorative pugliesi.A partire da oggi, sabato 1 giugno per 5 settimane fino al 6 luglio tra Bari, Spinazzola e Pulsano, primo ciak perdi Gianluca e Massimiliano De Serio, con protagonista Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Gennaro Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra. Angela, madre del piccolo Antò e moglie di Giuseppe, muore come bracciante sul posto di lavoro. Giuseppe fa unassurda promessa al figlio: un giorno riavr sua madre. Prodotto da La Sarraz Pictures, Shellac Sud, Rai Cinema e il contributo del MiBAC, il film realizzato con il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (210.758,40 euro) a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 e con il sostegno di Apulia Film Commission.Concluse in Puglia le riprese di, il nuovo film diretto da Matteo Garrone. La lavorazione del film, dopo Toscana e il Lazio, ha toccato la Puglia per sei settimane e ha toccato in particolare le citt di Ostuni, Fasano, Monopoli, Polignano, Noicattaro, Altamura, Gravina e Spinazzola. Protagonisti della vicenda, che mantiene sostanzialmente limpianto narrativo de Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, sono il premio Oscar Roberto Benigni (Geppetto), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini (Gatto e Volpe) e il giovane Federico Ielapi (Pinocchio). Coprodotto da Archimede Film (Italia) La Pacte (Francia) e HanWay Film (Gran Bretagna) si avvale del sostegno di Rai Cinema, del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali e il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (267.500 euro) su risorse del POR Puglia 2014/2020 e con il sostegno di Apulia Film Commission.