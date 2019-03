CORTINAMETRAGGIO 14 - I vincitori

Una scena di "La Gita" di Salvatore Allocca



23/03/2019, 19:59

Cortinametraggio annuncia i vincitori della XIV edizione dopo la cerimonia di premiazione tenutasi all'Alexander Girardi Hall di Cortina. A valutare i cortometraggi sono stati chiamati in giuria i registi Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta, vincitori lo scorso anno a Cortina con "", Carolina Crescentini, Ricky Tognazzi, Tosca DAquino e Roberta Beta.Ilche come da tradizione un premio in denaro "" di Salvatore Allocca. "" vince anche ilche va a Fatou Mbemgue e Filippo Scotti i due attori protagonisti. Il corto vince anche Ilcon la seguente motivazione:e ilche dar al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche dessaiIlva adi Alessandro Sampaoli che vince anche ilche va a Ariella Reggio. "" vince anche ilper ilche consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godr della visibilit su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. A "" vanno anche ile ilassegnato dall'ospite d'onore del FestivalIlva a Lino Musella per la doppia intetpretazione nei corti "" di Giovanni Dota e "" di Marcello Cotugno.Chiamati a giudicare icon Simona Izzo, lattore Daniele Liotti, la webstar Jenny de Nucci, la giovane regista e produttrice Sarah Tognazzi e il produttore discografico Alberto Quartana fondatore di Leave Music. Ilva a "" di Skom Feat. Simona Norato diretto da Giovanni Tomaselli. Unava a "" di Myss Keta diretto da Simone Rovellini. Ilva a "" di Daniele Silvestri Feat. Rancore e Manuel Agnelli diretto da Giorgio Testi. Unava a "" di Calcutta diretto da Francesco Lettieri.Ilva a Jan Klein per The Divine Way di Ilaria Di Carlo con la seguente motivazione:."riceve unIlva a Andrea Boccadoro perdi Hleb Papou "". Nella giuria del Premio alla Miglior Colonna Sonora lattrice Anna Ferzetti insieme alla cantante Marianne Mirage, al compositore Andrea Guerra, al co-fondatore di Plug-In Music Srl Alessandro Micalizzi e alla giornalista Emanuela Castellini.Ila per la nuova sezione in partnership con Vision Distribution va a "" di Sarah Tognazzi e Laura Borgio. Chiamati a giudicare il vincitore che andr in testa ad un film Vision sono stati Fabio De Luigi insieme a Margherita Amedei di Sky e Laura Mirabella e Davide Novelli di Vision.Ilin partnership con Medusa Film va a "" di Armando Maria Trotta. La giuria era composta dal regista Paolo Genovese, dallattrice Cristiana Capotondi, dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone, dalla giornalista Lavinia Farnese e dalla story editor di Medusa Film Lucia Cereda.Ilva a "" di Elena Bouryka perIl Pva al regista Giorgio Testi per il videoclip "" "".