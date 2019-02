SUBURRA II STAGIONE - Gli intrighi del potere "alla romana"

Alessandro Borghi - Suburra II Stagione



20/02/2019, 18:27

Caterina Sabato



Otto nuove puntate della serie ispirata allomonimo romanzo scritto dae basata sul film di. La seconda stagione di "" scritta dae diretta dae la new entryGli intrighi del potere alla romana tra criminalit organizzata, politica e potere ecclesiastico riprendono tre mesi dopo la fine della prima stagione, quindici giorni prima dellelezione del nuovo sindaco della Capitale. In ballo adesso non ci sono pi i terreni di Ostia ma un obiettivo ancora pi grande: Roma. A muovere le pedine dei giochi come sempre il boss Samurai il cui potere verr messo di nuovo in discussione da Aureliano Adami, lo zingaro Spadino e Lele, entrato nel frattempo in Polizia. Nuovi personaggi si affacceranno nel mondo criminale intrecciandosi con le vicende dei protagonisti.Sono temi attuali e controversi alla base della storia come gli interessi dietro le politiche di accoglienza degli immigrati e la connivenza della Chiesa e della politica con i poteri criminali. Insomma, continua ad esserci del marcio a Roma. La seconda stagione di "" presenta un lieve miglioramento rispetto alla prima nel ritmo pi serrato e nella sceneggiatura, pur continuando a presentare delle mancanze a livello narrativo, con situazioni poco chiare e improbabili: come quella del giovane Lele che nel giro di tre mesi diventa vice ispettore a Ostia grazie allintervento di Samurai senza che nessuno sollevi sospetti.I primi due episodi inediti approfondiscono maggiormente la psicologia e la storia dei personaggi principali: linfanzia di Aureliano e di sua sorella Livia attraverso dei flashback e lesplorazione sessuale di Spadino e il rapporto con la madre Adelaide, personaggio che emerge in tutta la sua durezza e autorit rispetto alla prima stagione. lei adesso a capo del clan degli Anacleti scatenando la rabbia del figlio minore. La presenza femminile in questa seconda stagione diventa quindi pi forte come avviene anche per il personaggio di Sara Monaschi che, dopo aver perso tutto, ritorna pi determinata di prima.Continua a mancare la veridicit e la cattiveria in Suburra, in parte risollevata nella seconda puntata da un colpo di scena per mano di Samurai, un personaggio apparso troppo moderato nella prima stagione rispetto alluniverso temibile che rappresenta., invece, regala dei momenti di grande pathos confermando di essere il punto di maggiore forza di tutta la serie.Nel cast anchei.