FRANCESCO FOTI - Il cacciatore? Una grande responsabilita'!

Francesco Foti ne "Il Cacciatore"



06/02/2019, 08:20

Caterina Sabato



Una serie dal respiro internazionale ma che racconta una storia tutta italiana: ispirata alla vita del magistratoe al suo libro "". In attesa della seconda stagione, lattore catanese ci ha parlato del lavoro dietro questo importante prodotto italiano e dei suoi progetti futuri.C un grossissimo carico di responsabilit, probabilmente pi di quello che potrebbero avere i non siciliani. La stessa cosa cera stata quando, un po di anni fa, ho girato Il capo dei capi per, in quel caso, ero dallaltra parte della barricata perch interpretavo. Cera lo stesso tipo di attenzione, di grande sensibilit. Se normalmente c unenorme preparazione, in questi casi si raddoppia e devo dire che allora come oggi essere circondato da professionisti seri, dalla scrittura allultimo turno di doppiaggio, fa funzionare le cose.Ho letto tantissimo, soprattutto suche di Carlo Mazza nella finzione una sorta di mentore e amico, ed stato il riferimento del mio studio del personaggio. Poi scritto cos bene che c davvero tutto nella sceneggiatura e qui devo citare Marcello Izzo e Silvia Ebreul che sono gli headwriter della serie insieme ad Alfonso Sabella. Tutto questo si arricchisce con particolari che si prendono dai libri o dalle conversazioni con altri magistrati, con Alfonso stesso, dalle quali vengono fuori degli spunti sui quali si pu lavorare. C sempre qualcosa di nuovo e anche di inaspettato.Lui molto contento, in primis che si sia riusciti a dare vita a questo progetto dopo tanti anni, poi di come stato sviluppato e del risultato finale. Lui un entusiasta e questo entusiasmo lo ha trasmesso anche noi.Le riprese dovrebbero iniziare a met aprile e dovremmo riuscire ad andare in onda entro novembre.Tra le categorie sicuramente metto al primo posto quella dellattore. Mentre nellambito in cui lavorare non scelgo. Forse sceglierei il cinema, ma solo perch ne ho fatto meno e mi piace fare cose nuove e diverse. Anche se progetti televisivi come Il cacciatore sono molto parenti del cinema. Mi piace fare tutto e difendo la mia voglia e la mia capacit obiettiva di fare tutto. Ho fatto anche un musical a Messina che era una cosa che mi mancava.Sar in tourne con uno spettacolo che sintitola "" conche inizia il 7 febbraio a Torino e saremo in diverse citt come Faenza, Genova, Trieste, Brescia. Poi riprendo il mio one man show che si chiama New York, New York e far un po di date in Sicilia e poi il 5 aprile sar a Roma al Parioli Club.