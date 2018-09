MODALITA' AEREO - Nuovo set per Fausto Brizzi

Fausto Brizzi



09/09/2018, 10:12

Torna su set. Il regista ha appena iniziato le riprese di "" con Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan e Luca Vecchi.Diego un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano pulisce i bagni dell'aeroporto, non bello, non ricco, non famoso.Possiede un telefonino del 1994 di cui va molto fiero.Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per Sidney (della durata di 24 ore), Diego dimentica il cellulare nella toilette vicino al gate. Ivano lo trovama non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore trascorse in "modalit aereo", le vite di entrambi non saranno pi le stesse.Le riprese durano 8 settimane tra Roma, Toscana e Amsterdam." scritto dallo sesso regista con Paolo Ruffini e Herbert Simone Paragnani ed prodotto da Luca Barbareschi con Eliseo Cinema insieme a Rai Cinema, ed uscir in sala distribuito da 01 Distribution.