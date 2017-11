MALARAZZA - Le musiche di Giuliano Fondacaro

02/11/2017, 09:55

La colonna sonora di, realizzata dal compositore, abbraccia numerosi generi musicali spaziando dal rap alla bossanova, fino al neomelodico, la musica più ascoltata nelle periferie di Catania. Ciascun brano, tanto nella parte musicale quanto in quella letteraria, è stato scritto tenendo conto della personalità e della storia dei singoli personaggi, così da sottolineare l'aderenza al tessuto sociale e al vissuto dei diversi protagonisti.ha preso parte con entusiasmo alla realizzazione delle musiche del film, cantando per la prima volta in portoghese con il brano "" scritto da Giuliano Fondacaro sulle musiche dello stesso con le chitarre di Claudio Fassiolo.La cantante, plurivincitrice del Festival di Sanremo e nota per successi come "", "" e "", ha così accompagnato una delle scene più malinconiche del film, cimentandosi per la prima volta ma con grande dimestichezza in un testo in portoghese.1. Crisantemi e rose, interpretata dal rapper Mirko Miro2. Na vita, interpretata dall'attore Paolo Briguglia3. Senz'e te, interpretata da Matteo Milazzo4. O pensamento da você, interpretata da Arisa5. Still Cryin6. In the jungle7. In time8. Fear the beast9. Far from the pain