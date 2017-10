FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "The Italian Jobs"

"The Italian Jobs" regia di Marco Spagnoli



26/10/2017, 08:37

Primo lungometraggio originale per Paramount Channel, "" è un film che ripercorre il lungo rapporto tra questo Studio e il nostro Paese, esplorando come questo legame abbia poi influenzato in maniera significativa anche la vita e la carriera dei tanti artisti coinvolti nelle produzioni e nelle coproduzioni italiane.sono stati i primi importanti pilastri di questo sodalizio. Entusiasti, coraggiosi e con carisma da vendere, i due produttori sono arrivati in Italia dopo la seconda guerra mondiale per rilanciare il nostro cinema. Grazie a loro, già nel 1937 la Paramount fa firmare per la prima volta un contratto a un’attrice Italiana,e, sempre per merito loro,vince il primo premio Oscar italiano per la recitazione con "" nel 1955.In Italia, Paramount è stato lo studio hollywoodiano di riferimento per tre decadi grazie alle intuizioni di Levi e Luraschi che hanno portato nello star system hollywoodiano talenti italiani comee tanti altri.A testimoniare il loro successo ci sono prima di tutto i figli dei due executive,, poi i racconti di, i ricordi die le opinioni diche spiegano cosa Pilade e Luigi hanno fatto per garantire al cinema italiano un successo internazionale.Così, tra immagini di repertorio, spezzoni di film e interviste, il documentario diretto daci trasporta in un’Italia affascinante e ambita come meta delle grandi produzioni cinematografiche." è un omaggio alla major sì (e magari anche come auspicio per il suo nuovo canale), ma è anche una buona occasione per conoscere un’altra storia affascinante sul cinema.