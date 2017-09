VENEZIA 74 - Tutti i Premi MigrArti

09/09/2017, 18:28

" di Guido LombardiMotivazione: Per aver raccontato una storia avvincente che riesce a stratificare la narrazione su pi¨ livelli, trattando il tema dell'integrazione con eleganza ed umorismo e per aver avuto la capacitÓ di ottenere il meglio da ogni singolo reparto coinvolto." di Michele CinqueMotivazione: Per aver sfruttato ed indagato tutte le possibilitÓ del mezzo e delle modalitÓ comunicative cinematografiche, offrendo allo spettatore un film in grado di animarsi soprattutto di meravigliose intuizioni visive e ottima capacitÓ di messa in scena." di Gabrielle Allan Gutierrez Laderas e Alessio TamboriniMotivazione: Per aver saputo trattare il genere del documentario con studiata perizia drammaturgica, arrivando a restituire allo spettatore il racconto di una vita intera in pochi minuti attraverso una voce narrante mai banale o cronachistica." di Simone BucriMotivazione: Per aver documentato con acume e brillante spirito di osservazione la realtÓ dei nuovi italiani, contesi tra due retaggi culturali ugualmente importanti e sempre alla ricerca di una propria ed altrettanto nuova identitÓ e collocazione." di Paolo BianchiniMotivazione: Per la capacitÓ narrativa di un storia vera, positiva e affascinante di contaminazione culturale, famigliare e umana ." di Luca CusaniMotivazione: Per la capacitÓ di raccontare in pochi minuti e in maniera ironica il tema della cittadinanza e della sua attuale legislazione." di Paolo MancinelliMotivazione: Per la capacitÓ di saper narrare una storia semplice che ha fatto il giro del mondo in maniera fresca e immediata.