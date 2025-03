NETFLIX - Gli appuntamenti di Natale con film e serie tv

Quella di Natale è la ricorrenza in cui tutti sono più felici: un momento di raccoglimento con amici e familiari in cui ci si scambiano doni e affetto, e un’occasione per festeggiare oppure per riposarsi al caldo sul divano di casa. Netflix è pronta ad immergervi nell’atmosfera delle festività natalizie con la playlist Le feste iniziano qui, il punto di partenza per chi non vede l’ora di riscoprire la magia del Natale insieme ai suoi film e show preferiti a cui quest’anno si aggiunge un appuntamento speciale: il 25 dicembre Beyoncé canterà live su Netflix durante l’intervallo della partita di Natale della NFL (live alle 22:30 ora italiana) in cui si affronteranno le squadre Baltimore Ravens e Houston Texans trasmessa in diretta streaming sul servizio. Si tratta della prima performance live dell’album Cowboy Carter. L’evento avrà luogo nella città natale della cantante, con i Texans che ospiteranno i Ravens al NRG Stadium di Houston.EMOZIONI IN ITALIANO - Grandi produzioni italiane in arrivo per il periodo natalizio. Tratto dal bestseller di Viola Ardone, con Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone e la partecipazione di Stefano Accorsi per la regia di Cristina Comencini , Il treno dei bambini (dal 4 dicembre) è un film che emozionerà tutte le famiglie con la storia di Amerigo, un bambino di otto anni che, nell’Italia del dopoguerra, abbandona la povertà di Napoli per raggiungere il nord su uno dei “treni della felicità”. Con la commedia romantica Mica è colpa mia (dal 1° gennaio) di Umberto Carteni con Antonio Folletto e Laura Adriani, invece, il nuovo anno inizia a suon di risate e buoni sentimenti: sommersi dai debiti, due fratelli napoletani progettano di truffare una ricca ereditiera e salvare la loro casa, ma un amore inaspettato complica presto il loro piano.ROM-COM SOTTO L’ALBERO - Da vedere da soli, con il proprio partner o con gli amici, le commedie romantiche sono un classico natalizio per scaldare i cuori e per divertirsi con le vicissitudini amorose delle nostre star preferite. Se siete in cerca di classici, troverete Love Actually (già disponibile), la rom-com di stagione per eccellenza.Per questo Natale, inoltre, su Netflix saranno disponibili quattro nuove storie: una scultura di ghiaccio si trasforma magicamente nell’amore di Kathy in Hot Frosty - Una magia di Natale (già disponibile); per salvare il teatro di paese, Chad Michael Murray partecipa ad uno spettacolo di varietà natalizio tutto al maschile in The Merry Gentlemen (già disponibile); in Appuntamento a Natale (già disponibile), durante un concerto natalizio dei Pentatonix, Layla (Christina Milian) si innamora; e Avery (Lindsay Lohan) si ritrova a passare le vacanze di Natale insieme al suo ex e alla sua nuova fidanzata in Our Little Secret (dal 27 novembre).LA MAGIA DEL NATALE - È grazie alla magia del Natale che la slitta di Babbo Natale può alzarsi in volo e gli animi di tutti i bambini del mondo possono riunirsi nella gioia delle feste. Su Netflix, sono in arrivo due nuovi titoli magici per tutta la famiglia: dalle menti dietro a Shrek e Toy Story Spellbound - L'incantesimo (già disponibile), e That Christmas (dal 4 dicembre) del regista di Love Actually, Richard Curtis. Inoltre, ricordiamo i classici Klaus - I segreti del Natale (già disponibile), e Qualcuno salvi il Natale e il suo seguito (già disponibili).NATALE NON CONVENZIONALE - Le festività non portano solo gioia e amore, a volte possono essere lo sfondo di situazioni adrenaliniche: a soddisfare i fan dell’azione e dei thriller arrivano su Netflix il film Carry-On con Taron Egerton e Jason Bateman (dal 13 dicembre) e la miniserie di spionaggio Black Doves con Keira Knightley (dal 5 dicembre). E non da non dimenticare che subito dopo il giorno di Natale sarà finalmente disponibile l’attesissima seconda stagione di Squid Game (dal 26 dicembre).VACANZE DAVANTI AL CAMINO - Infine, per accompagnare le vostre giornate invernali e scaldare i vostri animi, niente fa atmosfera come il fuoco di un camino. Uno sfondo rilassante e casalingo, su Netflix si trovano sia camini più tradizionali che fuochi più magici, come il camino di The Witcher e il camino di Lupi Mannari (già disponibili).25/11/2024, 13:53