CINEMA, STORIA & SOCIETA' 2024 - Ospite a Roma Francesca Comencini

Mercoledì 13 novembre, dalle 9.30, al The Space Cinema Moderno di Roma nuova tappa dei Progetti Scuola ABC. Dopo l’introduzione della Responsabile della Struttura Cinema della Regione Lazio Lorenza Lei e dell’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli, i ragazzi e le ragazze delle Scuole Superiori del Lazio assisteranno alla proiezione de “", il nuovo film di Francesca Comencini, con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, presentato fuori concorso all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.A seguire, la regista che sarà intervistata dal giornalista e critico cinematografico Fabio Ferzetti, racconterà la genesi del film, confrontandosi con gli studenti presenti in sala.Il film è più di un racconto personale: è la storia di un padre e di una figlia, del cinema e della vita, di un’infanzia che sembra perfetta per poi diventare grandi e sbagliare tutto. Cadere rialzarsi, ricominciare, invecchiare, diventare fragili, lasciarsi andare ma non perdersi mai. Per tutto il tempo che ci vuole.I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura, in partenariato con Giornate degli Autori, Cinecittà e la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.