FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE 25 - Dal 9 al 16 novembre

Annunciati i dieci film che partecipano aldella XXV edizione del(9-16 novembre) selezionati da Alberto La Monica e Luigi La Monica, presentati in anteprima nazionale dai registi o dagli attori protagonisti, che incontrano il pubblico al termine della proiezione:" di Søren Green (Danimarca, 2024), "" di Eric Lamhène (Lussemburgo, Belgio, 2024), "" di Paulo Filipe Monteiro (Portogallo, 2024), "" di Laurynas Bareiša (Lituania, Lettonia, 2024), "" di Arnaud e Jean-Marie Larrieu (Francia, 2024), "" di Jurijs Saule (Germania, 2023), "" di Mirjana Karanovic (Serbia, 2024), "" di Johanna Pyykkö (Norvegia, Francia, Svezia, 2024, "" di Peter Hoogendoorn (Paesi Bassi, Belgio, 2024), "" di Penny Panayotopoulou (Grecia, 2024). La Giuria del Concorso Lungometraggi “Ulivo d’Oro”, presieduta da Luciana Castellina e composta da Pascal Diot, Francesco Ranieri Martinotti, Hanna Slak, Heather Stewart assegna l’Ulivo d’Oro “Premio Cristina Soldano al Miglior Film”, il Premio Speciale della Giuria, il Premio per la Migliore Fotografia e il Premio per la Migliore Sceneggiatura. Sempre tra i film del Concorso, sono assegnati anche il Premio Fipresci (Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica), attribuito dalla Giuria composta da Janet Baris, Eusebio Ciccotti e Michael Ranze; il Premio Cineuropa attribuito dal direttore Valerio Caruso; il Premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani per il Miglior Attore Europeo attribuito dalla Giuria presieduta da Laura Delli Colli; il Premio della Critica del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani attribuito dalla Giuria composta da Alberto Tristano, Frederic Pascali, Francesco Maggiore; il Premio del Pubblico attribuito tramite votazione dagli spettatori del Festival., sezione che comprende la rassegna di documentari italiani in anteprima regionale, per dare visibilità a temi sociali e culturali di rilievo. Anche quest’anno sarà un’occasione di riflessione e di approfondimento su argomenti ed eventi della realtà contemporanea e dei territori. I sei titoli in programma: "" di Michele Pinto (2024), "" di Enzo Pascal Pezzuto (2024), "" di Serena Porta (2024), "" di Adele Tulli (2024), "" di Vincent Imperato (2024), "" di Vito Palmieri (2024). Tutti i titoli concorrono alla Menzione speciale “Cinecittà News” per il Miglior Film scelto dalla giuria composta dalla redazione di CinecittàNews.Il FESTIVAL IN CORTO, racchiude le sezioni del Festival che presentano in rassegna cortometraggi: Puglia Show, Premio Emidio Greco, Vetrina del CSC.Sono 21 i cortometraggi selezionati in concorso per Puglia Show, tradizionale appuntamento riservato a giovani registi pugliesi under 35 anni. A questi si aggiungono 9 fuori concorso.La sezione curata da Luigi La Monica e realizzata in collaborazione con il Centro Nazionale del Cortometraggio e Augustus Color, propone in concorso cortometraggi realizzati da registi pugliesi e prodotti tra il 2023 e il 2024.In concorso: "" di Loretta Berardi (2024), "" di Domenico Rignanese (2024), "" di Daniele De Luca (2023), "" di Simone Giancaspero (2023), "" di Federico Emilio Cornacchia (2024),di Loris Corvaglia (2024), "" di Antonio Stea| (2023), "" di Luana Fanelli (2023), "" di Fabrizio Fusco (2024), "" di Andrea Tundo (2024), "" di Francesco Mastroleo (2024),di Caterina Cuccovillo, Luigi Di Noi, Chiara Lecciso, Frank Leone (2024), "" di Pierpaolo Tunno (2023), "" di Irene Gianeselli (2024), "" di Paola Verardi (2024), "" di Domenico Davide Angiuli (2024), "" di Gerry Ciccimarra (2024), "" di Maria Gorgoglione (2024), "" di Renata La Serra (2023), "" di Rocco Anelli (2024), "" di Lorenzo Sepalone (2024).Evento Speciale Fuori concorso: "" di Lorenzo Corvino (2024).Fuori concorso: "" di Mirko Dilorenzo (2024), "" di Marius Gabriel Stancu (2024), "" di Nuanda Sheridan (2024), "" di Antonio De Palo (2023), "" di Domenico De Orsi (2024), "" di Chiara Idrusa Scrimieri (2022), "" di Alessandro Tricarico (2024).Per il dodicesimo anno, il Festival del Cinema Europeo, insieme al Centro Nazionale del Cortometraggio e d’intesa con la famiglia, attribuisce un Premio in memoria del regista Emidio Greco, con l’intento di premiare un giovane autore italiano (massimo 35 anni) per il suo talento nella realizzazione di un cortometraggio.Il Comitato di Selezione è composto da Lia Furxhi (Direttrice Centro Nazionale del Cortometraggio) e Alberto La Monica (Direttore Festival del Cinema Europeo), la Giuria dalla Famiglia Greco.I dieci cortometraggi finalisti: "" di Mino Capuano; "" di Stefano P. Testa; "" di Gabriele Biasi; "" di Beatrice Surano; "" di Maddalena Crespi; "" di Francesco Manzato; Paramore di Francesco Mastroleo e Andrea Lamedica; "" di Antonio Donato; "" di Nicola Brunelli; The Meatseller di Margherita Giusti.La scorsa edizione è stata vinta da Le variabili dipendenti, di Lorenzo Tardella.La sezione promuove alcune delle attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, con una selezione dei lavori e film di diploma degli allievi delle varie sedi della Scuola Nazionale di Cinema e la presentazione in anteprima regionale di Ecce Bombo di Nanni Moretti, restaurato nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale a partire dai negativi scena e colonna messi a disposizione dalla Sacher Film. Le lavorazioni sono state supervisionate da Nanni Moretti.Per la rassegna dedicata alla Scuola Nazionale di Cinema, dalla sede di Roma (Cinema): i film di diploma "" di Emanuela Muzzupappa; "" di Federico Fadiga; "" di Francesco Castellaneta Magro; "" di Margherita Ferrari; "" di Simone Marino; Mi pequeňo Chet Baker di Mauro Diez. Le esercitazioni di laboratorio: "" di Angela Norelli; "" di Renata La Serra.Dalla sede di Torino (Animazione) i film di diploma: "" di Lorenza Longhi, Stefano Pavolini; "" di Irene Conti Mosca, Ilaria Perino, Anita Cisi, Isabella Pasqualetti; "" di Francesca Curaba, Christian Rosati; "" di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso.Dalla sede Sicilia (Documentario) il film di diploma: "" di Cristiano Giamporcaro.Le esercitazioni: "" di Maria Bernardi; "" di Antonia Stelitano e Luna Zimmermann; "" di Laura D’Angeli e Giusi Restifo.Ilsi arricchisce conil cartellone di eventi che propone ai turisti e al pubblico leccese una serie di appuntamenti con ingresso gratuito nei principali luoghi della città. Il primo appuntamento sabato 9 novembre a Lecce in Piazza Sant’Oronzo alle ore 22.30 con l’anteprima assoluta di un estratto del film GiroDiBanda di Daniele Cini prodotto da Dinamo Film, che precederà il concerto ad ingresso gratuito di GiroDiBanda, progetto musicale del Maestro Cesare Dell’Anna.Il, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7., ed è realizzato anche con il sostegno di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Comune di Lecce.Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.01/11/2024, 20:07