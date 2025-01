ANEC LAZIO - Apprezzamenti per i nuovi fondi stanziati dalla Regione

A seguito della deliberazione di Giunta regionale nr 36490 del 7 ottobre attraverso cui, grazie all’attenzione costante riservataci dall’Assessore Giancarlo Righini, sono stati stanziati € 2.930.529,34 a favore di specifiche misure a sostegno delle sale cinematografiche del Lazio, l’(Associazione Regionale Esercenti Cinema), esprime apprezzamento per l’impegno e la serietà che la Regione Lazio ha riservato ai gestori delle sale cinematografiche con l’obiettivo di sostenere questo delicato settore in un difficile contesto economico per accompagnare gli esercenti a rimettersi in gioco attraverso investimenti strategici che innalzino il livello dell’esperienza cinematografica dello spettatore, sia dal punto di vista del comfort e delle tecnologie utilizzate che della sicurezza.ANEC Lazio è particolarmente soddisfatta dell’obiettivo raggiunto poiché tale risultato è frutto di un costante lavoro sinergico e costruttivo avviato sin dall’insediamento del nuovo Consiglio, tanto con la Presidenza, quanto con la Giunta Regionale e le Commissioni di riferimento i cui esiti, siamo convinti, non si limiteranno a questo significativo sostegno per il rilancio competitivo del CINEMA IN SALA su tutto il territorio del Lazio.15/10/2024, 11:22