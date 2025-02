INVENTA UN FILM 26 - Tutti i vincitori

Finisce con l’annuncio dei vincitori la 26esima edizione di. Il festival di Lenola, ideato e diretto da Ermete Labbadia da sempre attento allo scouting dei giovani talenti. L’edizione 2024 si è svolta dal 31 luglio al 4 agosto con una ricca selezione di film nelle varie sezioni competitive. Per la, la giuria, composta da Simone Isola, Enrico Magrelli, Carmen Giardina, Ornella Morsilli, Nicola Ragone, Michael Zampino, Ciro D’Emilio, Luigi Pane ha assegnato i seguenti premi:per la Sezione "Oro Invisibile" - Lungometraggi di finzione dedicata a opere italiane quasi invisibili nelle sale cinematografiche, il primo premio va a “” di Cristiano Bortone e Daniela Porto che vince anche ila Daniela Porto e Cristiano Bortone., protagonista del film vince il. Il film inoltre si aggiudica ilIl- Lungometraggi di finzione va a Andrea Magnani per “” che si porta a casa ilad. Il film si aggiudica inoltre la. Ilva aper “” di Lorenzo Borghini. Il film vince anche ilPremio ex aequo come Miglior attrice anche aper “” di Vito Palmieri. Il film vince inoltre ilche va aPer laIlva a “” di Michelangelo Gregori. per lala giuria premia Giulio Mastromauro per “” che si aggiudica anche il. Ilva aper “” di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto. Ilva a “” di Fabio Massa. La giuria assegna inoltre una Menzione speciale a “After the bridge” di Davide Rizzo.Per i riconoscimenti speciali il Premio festival Cinema Italiano originalità e innovazione è stato assegnato al Social World Film Festival, mentre il Premio Cinema è Donna va a Demetra BellinaPer la sezione, ilva a “” di Paolo Bonfadini e Davide Morando.Ilva adper “”. Il corto si aggiudica anche ilper l’interpretazione di Alessio Praticò e quello allaper l’interpretazione di Angela Curri.Ilva aper “” di Lavinia Tommasoli e Pietro Traversa. Premio ex aequo alla Miglior sceneggiatura anche aper “” di Gianluca Zonta che vince anche ilPremiato ex aequo comeancheper “” di Davide Morando e Paolo Bonfadini. L’ ex Aequo come Migliore attrice è andato aper "" di Giuseppe Brigante.Ilva aper “” di Aldo Iuliano ed ex-aequo è stato premiato per laancheper “”. il corto diretto davince anche ilIlva adper “” che ne firma la regia. Il- Ala Bianca per "" di Olga Torrico. Ilva a “di Andrea Vitelli. Il premio va con un ex aequo a “” di Sarah Narducci.Ilva a “” di Giovanni Boscolo. Ilva aper “” di Tobia Passigato, Mper “” di Letizia Zatti, mentre ilva a "” di Raffaele Iardino e Mario Leombruno che vince anche il Premio Migrantes Sai Comune di Lenola.Ilva a “” di Angela Norelli.Ila “di Lorenzo Quagliozzi, ilva a “” di Massimo Ivan Falsetta.Per la sezione lailva a “” di Lorenzo Quagliozzi, il: “” di Aldo Iuliano e ilva a “” di Andrea Casadio mentre ilva a “” di Pierpaolo Panno.Il potenziamento del festivalè stato inserito dall’Amministrazione Comunale di Lenola nel progetto Lenola Domani approvato per il finanziamento dal MiC nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Unione Europea. Per il 2024 il festival ha promosso un focus sulla disabilità in collaborazione con l'AIPD (Associazione Italiana Persone Down).Tra gli enti e attività che sostengono il Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, ci sono la Regione Lazio Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, l’Amministrazione Comunale di Lenola, il SIPROIMI del Comune di Lenola e la piattaforma Tixter. Il festival è Associato AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) e associato FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub).05/08/2024, 10:46