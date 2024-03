30/03/2024, 08:05

Continuano gli appuntamenti di "" nel mondo. La rassegna cinematografica, ideata per dare visibilitŕ alle pellicole isolane, farŕ tappa ad Amburgo il 4 aprile 2024.In concomitanza con l'evento sarŕ possibile visitare la mostra “”, inaugurata presso le Sale espositive dell’Istituto Italiano di Cultura lo scorso 23 febbraio. Č questo un progetto espositivo che presenta 40 fotografie poco conosciute e rari autocromi del grande fotografo August Sander (1876-1964), selezionate da un gruppo di circa 300 negativi da lui scattati nella primavera del 1927 in Sardegna. Isola antica e incontaminata alle soglie della modernitŕ.August Sander si pone di fronte alla Sardegna con l’attitudine del fotografo documentarista e riesce abilmente a trasformare la sua testimonianza in un racconto fuori dal tempo, conferendo al progetto, rimasto misteriosamente inedito durante la sua vita, una straordinaria modernitŕ.La pluralitŕ storica, geografica e culturale dell'Isola č oggi efficacemente rappresentata dai cortometraggi di "". Essi saranno presentati presso gli spazi dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Hansastraße 6, alle ore 19.00, in lingua originale con i sottotitoli in inglese.Ecco i titoli: “D""” di Joe Juanne Piras (Italia 2023, 17’); “” di Michela Anedda (Italia 2023, 3’); “” di Nicola Camoglio (Italia / Svezia 2022, 13’); “” di Gianni Cesaraccio (Italia 2023, 19’); “” di Francesco Tomba e Chiara Tesser (Italia 2023, 18’); “” di Daniele Arca (Italia 2023, 18’); “” di Ludovica Zedda (Italia 2022, 16’); “di Gabriele Brundu (Italia 2023, 13’); e “Tilipirche” di Francesco Piras (Italia 2023, 18’).L’evento č organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo in collaborazione con la Sardegna Film Commission e la Cineteca di Bologna. Diffusione e distribuzione a cura del circolo "A. Gramsci" di Torino e dell'associazione "Visioni da Ichnussa" di Bologna.