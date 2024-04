APULIA FILM COMMISSION E ABC - Comodato gratuito per il Cineporto

16/04/2024, 15:06

È stato firmato questa mattina, martedì 16 aprile, negli uffici dell’Apulia Film House a Bari, l’; prevede l’utilizzo in comodato gratuito di alcuni locali del Cineporto di Bari (padiglione 180 della Fiera del Levante) per il deposito del materiale audiovisivo e filmico d’archivio del Centro di Cultura Cinematografica – ABC di Bari.Si tratta di un archivio storico che raccoglie materiale audiovisivo e documentale manifesti cinematografici, pellicole 35 mm. e cinegiornali risalenti dagli anni 60 in poi – di grandissimo valore, finora custoditi in locali esposti all’umidità e agli agenti atmosferici e, dunque, soggetti al rischio di grave e definitivo deterioramento.La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, con decreto n. 13 del 17.11.2022, ha riconosciuto l’Archivio, di proprietà del Centro Cinematografico ABC, di “interesse storico particolarmente importante” e lo ha sottoposto al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Inoltre, “ in considerazione delle condizioni di deposito in cui versa e del relativo stato di conservazione”, ne ha disposta la collocazione in sicurezza per “ evitarne la dispersione con grave nocumento per la memoria storica e la continuità del luogo”.L’Apulia Film Commission, nell’ambito delle finalità istituzionali cui è preposta, ha immediatamente assicurato al Centro di Cultura Cinematografica ABC di Bari la disponibilità di alcuni locali del Cineporto dichiarati dalla stessa Soprintendenza idonei al deposito dell’archivio, sia pure in via provvisoria.“Il contratto di comodato gratuito in favore dell’ABC – Centro di cultura Cinematografica, firmato in data odierna, rappresenta” – così la Presidente dell’AFC Anna Maria Tosto – “un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale, volto alla diffusione ed al progresso della cultura cinematografica; un progresso che non può che passare anche dalla conservazione e valorizzazione del passato e di ciò che è alle origini di quella cultura”.