IL CASSETTO SEGRETO - Costanza Quatriglio al Cinema Farnese, Quattro Fontane e Cinema Nuovo Aquila

Giovedě 18 aprile doppio saluto in sala pera Roma: alle ore 20,30 al CINEMA FARNESE e alle ore 21.15 al CINEMA QUATTRO FONTANE e Sabato 20 aprile sarŕ alle 20,30 al CINEMA NUOVO AQUILA per presentare il suo ultimo film documentario “”, un viaggio sentimentale attraverso fotografie, bobine 8mm, registrazioni sonore realizzate dal padre della regista - Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate, scrittore, saggista e amico di uomini di cultura del Novecento - dagli anni ‘40 in poi in Europa e nel mondo, e le riprese effettuate dalla regista tra il 2010 e il 2011 con lui quasi novantenne.Presentato con successo nella sezione Forum al Festival di Berlino, prodotto da Indyca, Luce Cinecittŕ con Rai Cinema, il film sarŕ in sala dal 18 aprile distribuito da Luce Cinecittŕ.La Sicilia, il mondo, una casa, una biblioteca. Nel gennaio 2022 Costanza Quatriglio torna nella casa dov’č cresciuta, chiusa da tempo, e apre le porte ad archivisti e bibliotecari per donare alla Regione Siciliana l’universo di conoscenza appartenuto al padre giornalista.La memoria personale e la memoria collettiva si mescolano in un fitto dialogo tra presenza e assenza. Palermo e la Sicilia, con la loro storia e la loro cultura, sono il punto di osservazione del mondo da cui tutto parte e a cui tutto torna.«La scoperta di oltre 60.000 negativi fotografici scattati da mio padre dal 1947 in poi, decine di bobine 8mm e centinaia di ore di registrazioni sonore, mi ha fatto comprendere che avevo la possibilitŕ straordinaria di realizzare un film che ponesse al centro un intreccio di vicende e vite vissute che riverberano nella storia di noi tutti – dichiara la regista Costanza Quatriglio – Cosě la casa dove sono cresciuta č divenuta il set per un racconto personale e articolato che si dipana dalle sue mura per abbracciare la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia. Come nelle tracce ritrovate ho riconosciuto la mia stessa educazione sentimentale, allo stesso modo portare il cinema nella mia casa mi ha permesso di compiere un passaggio di trasfigurazione e comprensione profonda del tempo del distacco».Un cassetto dai cui escono i ricordi di un papŕ e di una bambina. Ma anche inaspettati la voce di Carlo Levi, i ricordi di Jean Paul Sartre, la stretta amicizia con Leonardo Sciascia. E le foto di Anna Magnani, Cary Grant e Ingrid Bergman, l’auto scatto mancato con Enrico Fermi, e quel disegno di Renato Guttuso e i pomeriggi con il poeta Ignazio Buttitta. Ma anche il terremoto del Belice e il muro di Berlino, la Parigi e l’America degli anni ‘50. Su e giů per il ‘900, su e giů per il mondo.Giuseppe Quatriglio – l’«Instancabile ricercatore di cose siciliane», come lo definiva l’amico Sciascia - č stato un punto di riferimento per il giornalismo in Sicilia, ma non solo. Grande viaggiatore (lo hanno definito «Argonauta, con il vello d’oro per bagaglio»), č stato corrispondente in America e ha collaborato con molte importanti riviste italiane. Accanto al giornalismo, la letteratura: finalista Strega nel 2000 con “Saběr” č noto soprattutto per “Mille anni in Sicilia”, tradotto in piů lingue e ancora nelle librerie. Ma anche la fotografia (Premio Pannunzio per il giornalismo fotografico), č stato un modo per raccontare il mondo e diventarne testimone d’eccezione.Le sue librerie e i suoi cassetti raccontano tutto questo: il “Fondo Giuseppe Quatriglio”, donato dalla figlia Costanza alla Regione Siciliana, per la sua grande rilevanza storica č stato dichiarato di “Interesse culturale” dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo.“Il cassetto segreto”, diretto da Costanza Quatriglio, č una produzione Indyca, Luce Cinecittŕ con Rai Cinema, in coproduzione con Rough Cat e RSI Radiotelevisione Svizzera con il contributo del MiC- Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission e di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, prodotto da Simone Catania, Francesca Portalupi, Michele Fornasero e Costanza Quatriglio. Soggetto e sceneggiatura di Costanza Quatriglio, fotografia di Sabrina Varani, montaggio di Letizia Caudullo, musiche di Giovanni Di Giandomenico (Editore FM Records).Costanza Quatriglio esordisce con il pluripremiato “L'isola”, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes nel 2003 e restaurato nel 2023 da Cinecittŕ. Ha diretto film e documentari premiati in numerosi festival internazionali.Nel 2013 alla Mostra di Venezia ha presentato in selezione ufficiale fuori concorso “Con il fiato sospeso” con il quale ha ottenuto diversi riconoscimenti. Ha vinto il Nastro d'Argento con “Terramatta” nel 2013 e con “Triangle” nel 2015, mentre “87 ore” ha ottenuto il Nastro d’argento speciale nel 2016. Nel 2018 č uscito “Sembra mio figlio”, lungometraggio presentato al Festival di Locarno e vincitore, tra gli altri, di un Ciak d’oro. I suoi film piů recenti sono il TV Movie di grande successo “La bambina che non voleva cantare” e “Trafficante di virus”.