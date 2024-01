PESARO 60 - La nuova edizione della Mostra del nuovo cinema dal 14 al 22 giugno

Franco Maresco



25/01/2024, 15:19

La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema annuncia le date della 60esima edizione dellache si terrà a Pesaro dal 14 al 22 giugno 2024 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Per celebrare l’importante traguardo delle 60 edizioni e nell’ambito degli appuntamenti culturali che vedono Pesaro protagonista in Italia e nel mondo come Capitale Italiana della Cultura 2024, il Festival sceglie di arricchire la programmazione con un giorno in più, anticipando l’inizio della manifestazione al venerdì.In concomitanza con l’annuncio, il festival diretto da Pedro Armocida apre anche i bandi del Concorso Pesaro Nuovo Cinema, cuore della Mostra, per film senza alcun vincolo di formato, genere e durata, del concorso di critica cinematografica-Premio Lino Miccichè dedicato ai più giovani e del primo concorso italiano di videosaggi rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo.La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema e il suo comitato scientifico (presieduto da Bruno Torri con Pedro Armocida, Laura Buffoni, Andrea Minuz, Boris Sollazzo, Mauro Santini, Gianmarco Torri e Walter Veltroni) sta lavorando alla definizione di tutte le sezioni che compongono il festival, ma un’altra grande novità arriva già per quanto riguarda il consueto Evento speciale sul cinema italiano, organizzato tradizionalmente con il Centro Sperimentale di Cinematografia, che sarà raddoppiato. Ne verranno realizzati dunque due, dedicati sia ache a, anime diverse e complementari di una regione, la Sicilia, cinematograficamente importante (lo scorso anno la Mostra ha dedicato l’Evento Speciale a Giuseppe Tornatore), e allo stesso tempo legate da un fil rouge: il popolare duo ha fatto parte infatti del documentario, scritto, diretto e montato da Maresco Belluscone - Una storia siciliana e ha partecipato con la società Tramp Limited alla produzione del successivo La mafia non è più quella di una volta.La Mostra organizzerà la retrospettiva dei loro film insieme alla Cineteca Nazionale e pubblicherà due monografie con Marsilio Editori nella storica collana Nuovocinema. Quella su Ficarra e Picone – che studierà il loro cinema in cui si muovono, oltre che come un perfetto corpo comico, anche come registi, sceneggiatori (non solo per i propri film) e produttori (anche seriali e di interessanti opere prime) – sarà curata dal direttore della Mostra Pedro Armocida insieme al direttore del settimanale Film Tv Giulio Sangiorgio mentre quella su Franco Maresco, la prima sul suo cinema non riconciliato e in solitaria, sarà curata dal critico cinematografico Fulvio Baglivi, uno degli autori di Fuori Orario di Rai 3. A conclusione di ciascun Evento ci sarà come di consueto una tavola rotonda in cui i registi dialogheranno anche con il pubblico.Franco Maresco, pluripremiato regista, sceneggiatore e montatore cinematografico e televisivo ha così commentato l’evento a lui dedicato: “Sono veramente molto contento dell'omaggio che Il Festival e il Direttore Artistico hanno pensato di dedicarmi. Sono molti i ricordi che mi legano a Pesaro, tra questi uno dei più belli della mia attività registica è stato l’incontro con Marco Ferreri nell’edizione del 1996”.Molto felici anche Ficarra e Picone, con all’attivo 6 film e 2 serie televisive di successo come registi: “Siamo felici di essere quest'anno protagonisti della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nello spazio dedicato al cinema italiano. Per noi fare cinema è una grande opportunità per raccontare le storie che sentiamo dentro e condividerle. Sarà una bellissima occasione di confronto".In merito alla nuova edizione dichiara il Sindaco della città Matteo Ricci: “Ci prepariamo a vivere un’edizione speciale della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Una delle manifestazioni più partecipate, che ogni anno si arricchisce di un programma straordinario, pronto a stupirci anche quest’anno con tante novità, nell’estate della Capitale italiana della Cultura 2024 e in occasione del suo 60°compleanno. Un giorno in più, un doppio evento speciale dedicato al cinema italiano e alla cultura pop, ospiti internazionali e nazionali, e una vivacissima piazza del Popolo pronta ad abbracciare i pesaresi e i “cittadini temporanei” che parteciperanno a questo grande evento. Sarà una bellissima cartolina che a giugno, Pesaro 2024, spedirà in tutto il mondo. Non vediamo l’ora, vi aspettiamo”.Daniele Vimini, Vicesindaco di Pesaro e Presidente della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema commenta così il lancio dell’edizione 60: “Abbiamo ancora nel cuore le parole del Presidente Mattarella, che nel suo discorso inaugurale di Pesaro 2024 ha citato la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema tra le maggiori manifestazioni culturali della città. Questo ci ha riempito di orgoglio, ma anche di un profondo senso di responsabilità. Sarà un’edizione speciale, degna di un anno storico per la nostra città. Tra le anticipazioni del programma figurano due eventi speciali dedicati ad artisti italiani di qualità e al tempo stesso popolari: Ficarra e Picone e Franco Maresco. Una scelta che è anche tradizione del Festival e che l’anno scorso, con la presenza di Carlo Verdone e Giuseppe Tornatore, ha segnato alcuni dei momenti di maggiore successo”.