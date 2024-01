TERRA DI SIENA FILM FESTIVAL 27 - I vincitori

02/10/2023, 09:07

Ecco la lista dei vincitori dell’edizione 2023 del Terra di Siena International Film Festival:Menzioni specialiEleonora Puglia THE LAST DAYPierfrancesco Campanella IL PROVINOAnna Elena Pepe MISS AGATADaniele Nicolosi SCOMPARIRECaterina Marchisella LA PREDA PRESAAlessandro Onorato DERNIERE PLAGEPietro Romano THE UNKNOWN PERSONMenzione Speciale Sostenibilità a:IO PLASTICA di Gualtiero Serafini ritira la produttrice Antonella MaggioPremio Speciale della Giuria a: Angelica Cacciapaglia MANO NELLA MANOPremio Corto Internazionale a: Catrinel Danaiata I’M OK WITH YOUR LAST WISHPremio Corto Internazionale a: Livia Pillman THE ENDPremio Migliore Attrice cortometraggio a: Lea Mornar L’ULTIMO SALUTO di Vincenzo PalazzoPremio Migliore Attore cortometraggio a: Dino Abbrescia IL BALLO di Susy LaudePremio Migliore Regia cortometraggio a: L’ESTATE DI VIRNA di Alessandro ZizzoPremio Migliore cortometraggio a: IL BALLO di Susy LaudePremio Miglior documentario a GENTE STRANA: WATU WU AJABU di Marta Miniucchi ritira l’attore Cesare BocciPremio Speciale della Giuria a Yassmin Pucci per ELOHIM di Paolo VegliòPremio Migliore Film Internazionale a FOLLIA di Charles Guerin SurvillePremio del Pubblico a LO SPOSO INDECISO di Giorgio AmatoGran Premio della Critica a UNLUCKY TO LOVE YOU di Mauro John CapeceGran Premio della Giuria a Luisa Porrino per TRAMONTO A NORD OVESTPremio Attrice Emergente a Sara Ciocca per NINA DEI LUPI di Antonio PisuPremio Attrice della critica a Paola Lavini per KNOCKDOWN di Inessa GordiekoPremio Attore della critica a Francesco Ciampi per IL CACIO CON LE PERE di Luca CalvaniPremio Migliore Opera Prima a TEREZIN di Gabriele GuidiPremio Migliore Regia a Giuseppe Gandini per TRE STORIE IN BOTTIGLIASEGUSO AWARD a Luca CalvaniSEGUSO AWARD a Randall PaulPremio Città di Siena a Mimmo CaloprestiPremio Migliore Attrice a Jenny De Nucci per PRIMA DI ANDARE VIA di Massimo CappelliPremio Migliore Attore a Cesare Bocci per NINA DEI LUPI di Antonio PisuPremio Miglior Film a PRIMA DI ANDARE VIA di Massimo CappelliPremio speciale Giorgio Colangeli LO SPOSO INDECISO di Giorgio AmatoPremio speciale Federico Moccia MAMMA QUI COMANDO IO