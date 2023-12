CINEFORUM DI PIOSSASCO - Al via con "Le Otto Montagne"

25/09/2023, 15:34

Parte la nuova stagione del Cineforum di Piossasco ospitato presso il Cinema Teatro Il Mulino ed organizzato dall' l'Associazione Mulino ad Arte in collaborazione con AMNCIl programma propone pellicole che alternano generi e stili diversi: dai titoli sostenuti dalla Film Commission Torino Piemonte a opere pluripremiate nei grandi festival, dalle commedie francesi, al nuovo cinema italiano.Il primo film in programma "" di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Il film, Premio della Giuria a Cannes nel 2022, racconta unamicizia nata tra due bambini che divenuti uomini (Luca Marinelli e Alessandro Borghi), cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri, ma per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.