ShorTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 24 - A Trieste dall'1 all'8 luglio

22/06/2023, 15:26

Tutto pronto per la 24a edizione dello, la manifestazione cinematografica organizzata dall'Associazione Maremetraggio e diretta da Maurizio di Rienzo, in programma a Trieste dall'1 all'8 luglio 2023.Il pubblico potrà iniziare ad apprezzare la proposta di questa edizione nella sua preapertura di venerdì 23 giugno (ore 21.15 Giardino Pubblico), nell'ambito della già avviata stagione estiva comunale di proiezioni, preapertura in cui saranno presentati 7 cortometraggi targati EFA - European Film Academy, istituzione con la quale ShorTS IFF ha un rapporto ormai consolidato.Il Festival avrà luogo in quattro location del capoluogo giuliano: il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, per le proiezioni serali dei corti della sezione Maremetraggio, e di quelli delle tre nuove specifiche articolazioni ShorTS Express, Eco-ShorTS, Italia in ShorTS, e nell'ultima serata il Focus Grecia; il Teatro Miela ospiterà le sezioni Shorter Kids’n’Teens e Campolungo, e le masterclass e gli incontri con i premiati di Cinema del Presente, Prospettiva e Interprete del Presente; la Casa del Cinema accoglierà invece il workshop CinematicVR; mentre nella Sala Xenia spazio ai corti della sezione ShorTS Virtual Reality e ai panels tematici.sarà anche quest'anno intercettabile online, grazie alla rinnovata collaborazione con la piattaforma MYmovies ONE su cui dalle ore 20 di sabato 1 alle ore 23.59 di domenica 9 luglio, sarà possibile visionare una selezione di cortometraggi ancora inediti in Italia e scelti fra tutte le sezioni del festival. Lista completa e modalità d’accesso su maremetraggio.comSabato 1 luglio alle ore 19 presso il Teatro Miela si assegnerà il, documentarista rabdomante con sguardo empaticamente obiettivo su territori ed eventi topici, vedi il Mediterraneo siculo-africano, Kurdistan, Palestina, Egitto, Palermo, e da ultimo la Bergamo assediata nel 2020 dalla pandemia. Il regista terrà una masterclass aperta al pubblico e a seguire introdurrà "" (Italia 2023), sua ultima e più personale opera, presentata in Concorso nella sezione Encounters dell'ultima Berlinale e ancora inedita a Trieste.Domenica 2 luglio, sempre alle ore 19 presso il Teatro Miela,, giovane attore già duttile e di personalità, esploso nella serie Rai Mare fuori - giunta alla terza stagione e recentemente insignita di uno specifico prestigioso Nastro d’Argento - riceverà ilistituito nel 2009 per segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno, Luka Zunic, Aurora Giovinazzo). Nel corso della serata Caiazzo sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico che sarà seguito dalla proiezione di "" di Nicola Prosatore (Italia 2022) - presentato lo scorso anno al Festival di Locarno in Piazza Grande e a Roma in Alice nelle città, vincitore di premi in alcuni festival e nominato ai Nastri d'Argento per il soggetto originale e il casting -, film in cui Massimiliano interpreta molto bene uno sfaccettato ragazzo della complessa periferia napoletana in cerca di identità nei giorni di maggio 1987 in cui la squadra del Napoli sta per conquistare il suo primo scudetto.Sabato 8 luglio, ancora una volta alle ore 19 al Teatro Miela,riceverà il, quale attore coinvolgente, profondo ed eclettico in ambito sia cinematografico che teatrale, che ha segnato la scorsa stagione con la sua magistrale interpretazione del martire di Stato Aldo Moro nella serie cinematografica Esterno notte di Marco Bellocchio, e terrà una masterclass aperta al pubblico arricchita da sequenze di film e serie tv in cui è stato protagonista.50 sono i corti internazionali in concorso nella sezione Maremetraggio, che offriranno un'ampia e eterogenea panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. A decretare l'opera vincitrice, a cui sarà assegnato il Premio Estenergy/Gruppo Hera consistente in 4.000 euro, sarà la giuria composta dal brasiliano Leonardo Martinelli (regista vincitore della sezione Maremetraggio nel 2022), l'uruguaiana-francese Valentina Otormin Dall'Oglio (programmatrice di festival) e il greco Yannis Sakaridis (regista e direttore del Drama International Short Film Festival). Altri riconoscimenti previsti: il Premio del pubblico e il Premio Shorts TV votato dalla giuria coordinata da Lorenza Tuan (buyer e produttrice).La sezione ShorTS Express presenterà 19 corti brevissimi provenienti da vari Paesi in concorso per il Premio del pubblico; Eco-ShorTS con 8 corti internazionali a tematica ambientale che partecipano al Premio Bazzara Caffè anch'esso votato dal pubblico; e Italia in ShorTS forte di 16 corti Made in Italy in gara per il Premio del pubblico e per il Premio AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo) al miglior montaggio.Inoltre tutti i cortometraggi in anteprima italiana di queste quattro sezioni concorreranno per il Premio MYmovies.it votato dagli spettatori online.Le sezioni Maremetraggio, ShorTS Express, Eco-ShorTS, Italia in ShorTS sono a cura di Massimiliano Nardulli.Totalmente dedicata ai bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens, sorta di “festival nel festival”, che con i suoi 20 cortometraggi punta a fare conoscere linguaggi e tecniche del cinema breve a giovanissimi delle scuole primarie e secondarie di I grado di Trieste e Gorizia preselezionati in un corso di approccio al cinema: i Kids (6 - 10 anni) e i Teens (11 - 15 anni) diventeranno giurati insieme a decine di altri loro coetanei come in una festa seria che si svolgerà alle ore 17 di martedì 4 e mercoledì 5 al Teatro Miela. In palio il Premio Shorter Kids, il Premio Shorter Teens e il Premio MYmovies.it alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share the Future in collaborazione con EstEnergy - Gruppo Hera, che premierà con un monopattino elettrico l'immagine che più rappresenta la mobilità sostenibile e mostrerà lo spot realizzato dai 5 finalisti durante il workshop tenuto da un videomaker professionista.La sezione Shorter Kids'n'Teens è a cura di Manuela Morana.Il Festival guarda al futuro tecnologico-narrativo con la perdurante sezione competitiva ShorTS Virtual Reality: 5 quest’anno i lavori visibili su prenotazione muniti di appositi visori in un unico ambiente per una esperienza contemporanea individuale/collettiva; previsto anche un workshop in cui si scoprirà come realizzare un video immersivo, e il panel Slow Light – Seeking Darkness, concepito come un'esplorazione artistica, culturale e transdisciplinare della mancanza di buio nelle aree urbane e rurali.La sezione ShorTS Virtual Reality è a cura di Antonio Giacomin.Da quest'anno spazio a Campolungo che si sofferma sul cinema di registi la cui filmografia contiene importanti cortometraggi e almeno un lungometraggio. La inaugura il percorso narrativo e artistico di, cineviaggiatore pluripremiato di cui giovedì 6 e venerdì 7 luglio alle ore 19 presso il Teatro Miela si proietteranno 6 corti e il lungometraggio Banat (Italia, Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord 2015), che saranno arricchiti da un dialogo sul come e perché abbia solcato i due ambiti del cinema breve e del lungo.Campolungo è a cura di Beatrice Fiorentino e Massimo Causo.9 cortometraggi del Focus Grecia - seconda tappa di un ideale viaggio cinematografico partito lo scorso anno da Israele e che progressivamente ci porterà verso l’alto Mediterraneo di Trieste - pensato in due programmi consequenziali e visibili nella serata di chiusura dello ShorTS IFF, comprendenti cinque opere molto recenti e quattro selezionate dal festival greco 'Drama International Short Film Festival, il tutto per scoprire e riscoprire importanti autori e registi ellenici.Da segnalare anche lo ShorTS Development & Pitching Training, laboratorio propedeutico alla presentazione di sceneggiature di progetti di cortometraggi a mercati presenti in molti festival riservati al cinema breve. Il progetto vincitore, e quello a cui andrà la menzione speciale saranno valutati da Carla Vulpiani (distributrice e programmer della selezione cortometraggi della sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia) e Adam Selo (produttore e distributore titolare della Sayonara Film).A Trieste ritorna rinnovata la ShorTS Comics Marathon, sorta di staffetta di tavole disegnate ad hoc che si è svolta nelle scorse settimane e che ha portato 40 aspiranti fumettisti alla rilettura dei classici dei grandi maestri per spiegare ad un ideale ragazzo di nome Allan Spielberg, proveniente da un futuro dove il cinema non esiste più, che cosa sia la settima arte. Durante il festival sarà quindi presentato il volume che raccoglie i lavori più meritevoli delle precedenti edizioni della Maratona.La ShorTS Comics Marathon è a cura di Francesco Cappellotto.E infine l'immancabile Esterno/Giorno, tour guidato dalla giornalista Elisa Grando che quest'anno, in concomitanza con la mostra Lo sguardo invisibile – Fotografie di scena dei film di Gabriele Salvatores girati in Friuli Venezia Giulia, sabato 1 luglio alle ore 9.30 propone l’itinerario “Set fantascientifici”, occasione unica per visitare il Gasometro del Broletto, edificio industriale risalente al 1901, che è stato set di numerosi film e serie TV fra cui quello di Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores.