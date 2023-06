TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL 8 - I premi

17/06/2023, 10:03

La Redazione



La giuria dell'ottava edizione del, composta dal regista ed autore, dal fixer, produttore esecutivo ed organizzatore generalee dal curatore del dipartimento Cinema del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, ha assegnato i seguenti riconoscimenti:" di Lorenzo Ferro', prodotto da Materiali Sonori Cinema in collaborazione con Black Oaks Pictures.Motivazione: Per la capacit di raccontare per immagini le inquietudini di una generazione, il bisogno di solitudine e di relazionarsi agli altri, la ricerca di se stessi e di un posto nel mondo, il tutto con grande attenzione al realismo della messa in scena e ad una resa formale matura e consapevole.per la sua interpretazione nel cortometraggio :" di Domenico Zazzara e Matteo Mariotti, prodotto da Alkedo Production.Motivazione: Per la capacit dell'attrice di sostenere su di s il peso del film con un'interpretazione asciutta, essenziale, ma di grande espressivit ed eleganza.per il cortometraggio "", prodotto da Elephant Studio e Materiali Sonori Cinema.Motivazione: Per il soggetto e la sceneggiatura originali e intelligenti, il ritmo serrato e contemporaneo e lo stile personale ed efficace.Ilandato a a "" di Maurizio Rigatti, prodotto da AST onlus - Associazione Sclerosi Tuberosa, Unicorno Visioniparallele; in collaborazione con Alfiere Production.Nella serata finale sono stati premiati anche i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman con il