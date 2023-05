ITINERANZA DOC 2 - Scelti i sei progetti

09/05/2023, 12:32

Il comitato di selezione ha scelto i sei progetti di cinema che parteciperanno alla seconda edizione di ITINERANZE DOC, il primo progetto in Italia a mettere in rete ben sei tra i maggiori festival di documentario per formare e supportare a livello creativo e produttivo registi al primo (o secondo) lungometraggio. “Abbiamo ricevuto molti progetti – dice Luciano Barisone ideatore del progetto – e la selezione è stata difficile, perché anche altre proposte, oltre a quelle che abbiamo scelto, meritavano di stare con noi in questo laboratorio di idee che è Itineranze.Doc. Lavoreremo sodo per permettere ai sei selezionati di trovare una forma definitiva e soprattutto per avviarli a un creativo processo di produzione.”L’edizione 2023 di ITINERANZE DOC si svolgerà da maggio a novembre in sei tappe che gli autori e le autrici selezionati vivranno nel cuore dei festival, a stretto contatto con professionisti e addetti ai lavori, guidati da docenti d'eccezione e seguiti dai tutor Alberto Diana, regista e programmatore di IsReal e del Festival dei Popoli, e Gianluca Rossi sceneggiatore e direttore artistico di FrontDoc.. Un'iniziativa nata lo scorso anno dalla collaborazione di alcuni dei festival italiani più importanti del settore: il Bellaria Film Festival, IsReal, Sole Luna Doc Festival, PerSo Film Festival, FrontDoc, Festival dei Popoli, cui si aggiunge quest’anno una importante partnership con Doc.it. L’obiettivo è quello di ridare slancio al cinema del reale e mettere in circolo talenti, prospettive, idee e visioni, sfruttando l’esperienza di esperti del settore, direttori dei festival, distributori e broadcaster e accompagnando i partecipanti lungo le principali fasi di avvicinamento alla realizzazione della loro opera: dalla scrittura alla preparazione del pitch, dalla precisazione delle scelte artistiche alla ricerca di produttori e fonti di finanziamento.I progetti saranno presentati durante la prima delle sei tappe, al Bellaria Film Festival, in programma dal 10 al 14 maggio. “L’idea cinematografica: come metterla a fuoco e verificarne le possibilità” è il titolo del workshop di questo primo appuntamento. Tra gli ospiti che parteciperanno alle Masterclass in programma durante tutto il weekend, ci saranno Renato Berta, Michelangelo Frammartino e Roberto Turigliatto.“Sono felice che a Bellaria Film Festival si inauguri il viaggio di Itineranze, un laboratorio di sviluppo cinematografico che ha unito tante teste dei festival italiani” dice Daniela Persico, direttrice del Bellaria Film Festival. “Sempre più fondamentale diventa aprire degli spazi di ispirazione, dialogo e creazione per i giovani autori aiutandoli a trovare i giusti interlocutori e a spingersi oltre la 'comfort zone’ dei collaboratori più stretti. Per un cinema che sia libero ma consapevole del percorso da compiere per raggiungere il pubblico”.I PROGETTI SELEZIONATIConversation of Death, Chiara OrtolaniQuesto film parla dell’ancestrale che è dentro di noi, quella cosa che ci accomuna anche a persone con cui non vorremmo mai avere niente a che fare, quell’abisso che condividiamo anche con il selvaggio, gli animali. Il film, e il suo tema centrale, prendono forma dall’intreccio di quattro storie principali: quella di un cacciatore, di uno scienziato, di un “uomo strano” e di un piccolo branco di lupi.Fine stagione, Giulio GobbettiOgni estate, anziani turisti e lavoratori stagionali fanno rifiorire una piccola località di mare dopo un lungo letargo invernale. Nell’arco della stagione, le vite di tre personaggi si intrecciano in un racconto corale su come si affronta l'inarrestabile avanzare del tempo.Fragilità Ribelle, Martina Scalini e Lorenzo BertolesiCarlotta, Alice e Chloé sono tre amiche attiviste che vivono tra Milano e Roma e stanno rinunciando alla vita che fino a un anno fa immaginavano di fare. Non riescono più a vivere una quotidianità normale sapendo che restano pochi anni per fare qualcosa per affrontare la crisi ambientale in corso.Predatore, Ludovica MantovanQuando il lupo torna ad abitare le Alpi, uomini e lupi si incontrano di nuovo. Khaled, Beatrice e Andrej sono tre giovani pastori nomadi che pascolano i loro capi rispettivamente in Veneto, Valle d’Aosta e Slovenia.Projecto Fogo, Nuno EscudeiroUn film di ricerca sulla presenza dell'elemento "fuoco" nella cultura della campagna dell‘entroterra portoghese, collegando la storia personale del regista alla storia di queste regione, i suoi ricordi e racconti, le tradizioni legate al fuoco, il ruolo del padre nella “estate calda” del 75' - periodo rivoluzionario - e gli incendi che si ripetono continuamente.Shields, Jan StockelShields è un documentario di osservazione che segue le storie personali della comunità di pescatori di North Shields, toccando temi più ampi come il lavoro e la precarietà della classe lavoratrice, la migrazione, il razzismo e la difficoltà di adattarsi a un ambiente in rapido cambiamento.