GLOCAL FILM FESTIVAL 22 - La Danza in 1 Minuto Z Generation

Giovedě 16 marzo, a partire dalle ore 15, l’Associazione COORPI e Piemonte Movie festeggiano dieci anni di collaborazione offrendo un pomeriggio dedicato alla danza, dentro e fuori dagli schermi.La serata di premiazione del contest La danza in 1 minuto - Z Generation (ore 18.30, Cinema Massimo) sarŕ dunque preceduta da tre appuntamenti.Si parte alle ore 15 presso la galleria Recontemporary di Via Gaudenzio Ferrari 12 b, con l’inaugurazione dell’installazione di danza in realtŕ aumentata Acqua Alta di Adrien M & Claire B (Francia), in prima assoluta a Torino. Un’esperienza al crocevia tra teatro, danza, fumetto, film d'animazione e videogioco, in cui le pagine dell’omonimo libro pop up, realizzato dai due artisti, diventano il palcoscenico per una breve performance di danza, grazie ad un'applicazione di realtŕ aumentata. La mostra, a ingresso gratuito, sarŕ visitabile fino al 20 marzo, giorno di chiusura del Glocal Film Festival.Alle ore 16.30 al cinema Massimo, in via Verdi 18, Enrico Coffetti, fondatore di Cro.Me – Cronaca e Memoria dello Spettacolo di Milano, terrŕ un talk dal titolo Dance on Screen, un percorso attraverso la breve storia della danza in video che analizzerŕ il rapporto dinamico tra cinema e movimento, tra schermo e coreografia. L’ingresso č gratuito. (In allegato una breve scheda di approfondimento).Alle 17.45, all’ingresso del cinema Massimo in via Verdi, si terranno due micro performance dal titolo La la dance e Hair Tribe, ispirate a celebri musical. Due bolle di apparente spensieratezza, dietro le quali si celano le inquietudini e le speranze di generazioni di giovanissimi di ieri e di oggi. A cura dell’Associazione Eclectica, con le coreografie di Federica Pozzo.Alle ore 18.30 al Cinema Massimo si entrerŕ nel vivo della premiazione della SEZIONE ONE MINUTE - Z Generation de La danza in 1 minuto, momento conclusivo della prima fase della X edizione del contest, a cura di COORPI con la direzione artistica di Lucia Carolina De Rienzo.La danza in 1 minuto si rivolge a danzatori, videomaker, performer, registi, scrittori, musicisti, sound designer, appassionati, pronti a raccogliere la sfida di creare opere di videodanza innovative, coraggiose e di forte impatto cinematografico. Per celebrare il decennale, il contest ha promosso un’edizione riservata a artisti e curatori under 26. Le opere in concorso sono state selezionate da una Commissione Artistica formata da studenti dei corsi di laurea in DAMS e magistrale in CAM dell'Universitŕ di Torino, composta da Marco Di Pasquale (coordinatore), Sofia Fiorentini, Samuele Giubergia, Parnian Javanmard, Alice Dell’Acqua, Gianluca Fiore, Michele Pecorino.In apertura della serata di premiazione sarŕ inoltre proiettato Sirene e Pirati di Simone Coppola, Luca Giraudo, Marcello Maida, Filippo Scimone, Premio Vecosell - Miglior Videoclip piemontese all’ultima edizione del Seeyousound International Music Film Festival, appena conclusa.Prima della cerimonia, come di consueto, saranno presentati i 25 video selezionati e ammessi al voto on line, scelti tra 179 opere provenienti prevalentemente da Italia, Usa e Cina. L’etŕ media dei candidati č 23 anni e mezzo.La Giuria di Qualitŕ, composta da Irene Dionisio (presidente) Elisa D’Amico, Francesco Dalmasso, Guglielmo Diana, Marco Longo e Carlota Machado, sceglierŕ i vincitori in una rosa ristretta di 15 titoli finalisti.“Quest’anno con l’edizione dedicata alla Z Generation abbiamo scelto di formare giurie di alto livello accorciando la distanza anagrafica con i concorrenti” - dice la direttrice artistica Lucia Carolina De Rienzo - “Sono under 26 i selezionatori, e i vincitori del contest sono proclamati da una Giuria di Qualitŕ composta da giovani Millennial, poco piů grandi di loro. Quest’anno non c’č un tema fisso, ma tra le opere candidate ricorrono alcuni aspetti cruciali della contemporaneitŕ: l’ambiente, la natura, l’inclusione, la marginalitŕ, la condizione femminile e la guerra, al centro del lavoro di una danzatrice ucraina”.I 25 CORTOMETRAGGI IN CONCORSOLA DANZA IN 1 MINUTO - Z GENERATIONEnough – OLUWASEU USMAN – NigeriaHouse Sitting – GEORGIA PIERCE – AustraliaXinxinsese - ZHOU LIHENG, ZANG XIN – ChinaCaught in Plastic – MATS WILLEMS, PHILIP SCHÜRK – GermanySologram – CORA GASPAROTTI – ItalyAm I the landscape? – NOEMI PIVA – ItalyConnection – OLHA KRYSHTAN – UkraineThe Body – RIMMA NIKA – IsraelThe girl who open the door to herself – PARNIAN DONYARI – Islamic Republic of IranTicking – LARA PARIZEK – United StatesStormo – Take 2 – RUGGERO ROMANO – ItalyCrossing – PEIYING XIAN – ChinaThe Great Void Dreamland – XINYU JIAN – China1,2 and their cigs (3,4) – LAURA CARNEVALI – ItalyAbsent Presence – GIORGIA PONTICELLO – Italy6 Lati – IRENE ZOPPELLETTO – ItalyNakładamy się – EWELINA WĘGIEL – PolandPanic – SIMONE ALVEAR CALDERON – ItalyYage – SOFIA DRADA – ColombiaPolo – ILARIA BAGAROLO – ItalyLeggere polveri – MARGHERITA FANTINI – ItalyNightmares before the show – PETER ABRAHAM – ItalyFluid Lights – SARA DAVALLI – ItalyNereide – DAVIDE VASSALLO – ItalyNarcissus / Narcisos – CARLOS ALBERTO QUITO, CINTHYA GABRIELA GUAŃA – EcuadorCome sempre, il pubblico puň visionare le opere e votare on line fino alle ore 12 di martedě 14 marzo 2023, attraverso l’applicazione gratuita scaricabile a questo link: https://coorpi.org/portfolio/app-la-danza-in-1-minuto/ L’applicazione consente inoltre di accedere all’archivio di tutte le edizioni di La danza in 1 minuto.Si puň votare anche accedendo alla home page di Coorpi: https://coorpi.orgI PREMIBest Film: 800 €Premio Speciale Best Storytelling: 500 €Premio Speciale Best Dance Animation: 300 €assegnati dalla Giuria di QualitŕPremio Speciale Z Generation Committee: 400 €assegnato dalla Commissione ArtisticaPremio del Pubblico della Rete: 300 €assegnato in base ai risultati della votazione onlineLa sezione Beyond One Minute, che completa il programma di La danza in 1 minuto, quest’anno torna ad aprirsi alla scena internazionale e sarŕ riservata a professionisti senza limiti di etŕ. Questa sezione del concorso avvia una collaborazione con ZED Festival Internazionale Videodanza di Bologna. I film selezionati confluiranno infatti nel programma di cortometraggi di danza di ZED Festival 2023.