VITTORIO VENETO FILM FESTIVAL 12 - Presentato il programma

06/11/2022, 10:18

Si è svolta giovedì 3 novembre 2022, la conferenza stampa per il lancio della XII edizione del vvfilmf - Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi. Il primo ufficiale appuntamento della nuova edizione, ha avuto luogo nel web, in live streaming aprendo così la dodicesima edizione online.In presenza hanno inaugurato la Conferenza stampa con Elisa Marchesini - direttore generale del vvfilmf, l'Europarlamentare Gianantonio Da Re che ha presentato l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il Sindaco della città di Vittorio Veneto dott. Antonio Miatto.Presenti alla diretta live il Presidente della Giuria dei Ragazzi Clizia Fornasier - attrice e scrittrice, Nicole Rossi - attrice e nota al pubblico giovanile anche come influencer, Eleonora Ivone -attrice e regista assieme al regista Angelo Longoni, che come ha detto lei, è il suo maestro oltre ad essere il suo compagno di vita, il dott. Giorgio Zinno Sindaco di San Giorgio a Cremano, con cui il festival collaborerà.Molti i registi in diretta a cui il festival ha augurato buon lavoro.L’Assessore alle Politiche scolastiche e giovanili del Comune di Vittorio Veneto, dott.ssa Antonella Caldart, ha salutato tutti gli insegnanti e gli studenti.Il vvfilmf è sostenuto dalla Regione del Veneto, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo, da 15 regioni italiane che ne hanno capito la valenza formativa ed educativa e da alcuni Comuni del territorio italiano.Lo staff organizzativo, formato da più di 20 volontari tutti giovanissimi (dagli 8 ai 30 anni), ha con entusiasmo annunciato i titoli dei 12 lungometraggi in concorso, provenienti da paesi europei ed extraeuropei. Lituania, Slovacchia, Filippine, Russia, Ucraina, Belgio, Germania, Cina, Brasile e Italia saranno rappresentate attraverso opere che affrontano tematiche di attualità e di particolare interesse per i giovani: dalla cruda realtà della guerra, alle ansie dell’essere adolescente, dall’amore in tutte le sue forme, alla storia di paesi a noi vicini, fino, al viaggio attraverso mete inesplorate. Il filo conduttore è comunque uno e semplice: “Ritorno al futuro”.Dal 14 novembre al 12 dicembre il vvfilmf quindi, si apre a tutte le scuole d’Italia con oltre 11.000 partecipanti alla “Giuria dei Ragazzi del vvfilmf”.Le oltre 600 classi e gli accreditati al Festival potranno visionare, attraverso il portale, i lungometraggi accuratamente selezionati e suddivisi in 4 fasce di età.I film che verranno proposti alla FASCIA SANT’AUGUSTA (III, IV e V scuola primaria di I grado | 8-10 anni) saranno:- UNKNOWN TRESAURESTitolo originale: Lobis, Regia: Agnė Marcinkevičiūtė, Paese: Lituania, Anno: 2022- MOHYLATitolo originale: Mohyla, Regia: Andrej Kolencik, Paese: Slovacchia, Anno: 2019- A BUTTERFLY'S HEARTTitolo originale: Drugelio širdis, Regia: Inesa Kurklietytė, Paese: Lituania, Anno: 2021I film che verranno proposti alla FASCIA MONTE BALDO (I, II, III scuola secondaria di I grado | 11 - 13 anni) saranno:- THE SWEET TASTE OF SALTED BREAD AND UNDIESTitolo originale: Pan De Salawal, Regia: Che Espiritu, Paese: Filippine, Anno: 2019,- ALFONS JITTERBIT CLASS TRIP CHAOS!Titolo originale: Alfons Zitterbacke -Endlich Klassenfahrt!, Regia: Mark Schlichter, Paese: Germania, Anno: 2022- INTO DAD’S WOODSTitolo originale: La forét de mon père, Paese: Belgio, Anno: 2020, Regia: Vero CratzbornI film che verranno proposti alla FASCIA PIZZOC (I e II scuola secondaria di I grado | 14 - 15 anni) saranno:- MR.MOTORTitolo originale: Mr.Motor, Regia: Hehe Mi, Paese: Cina Anno: 2020- REGINATitolo originale: Regina, Regia: Alessandro Grande, Paese: Italia, Anno: 2020- CAPTAIN WITSTitolo originale: Capitao Astucia, Regia: Filipe Gontijo, Paese: Brasile Anno: 2022I film che verranno proposti alla FASCIA VISENTIN (III, IV e V scuola secondaria di II grado, studenti universitari | 16 - 25 anni) saranno:- THE DREAM IS GONETitolo originale: Coh, Regia: Maria Batova, Paese: Russia, Anno: 2021- KINGS OF RAPTitolo originale: Kings Of Rap, Regia: Myroslav Latyk, Paese: Ucraina, Anno: 2021- PSYCHEDELICTitolo originale: Psychedelic, Regia: Davide Cosco, Paese: Italia, Anno: 2020Altra comunicazione ufficiale riguarda i nomi della Giuria di Qualità, come sempre composta da grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo:- Clizia Fornasier - Attrice e scrittrice, Presidente di giuria- Camilla Filippi - Attrice- Attilio Fontana - Attore e musicista- Nicole Rossi - Attrice e influencer- Anna Maria De Luca - Giornalista e Dirigente scolastico- Eleonora Ivone - Attrice e regista- Decimo Poloniato - Responsabile dell’Ufficio Cinema della Regione VenetoI giurati visioneranno i 12 film in concorso e, valutandone l’eccellenza, assegneranno il “Premio 400 Colpi”.Le giornate del Festival saranno scandite da diversi Incontri con ospiti speciali, che affronteranno importanti temi sociali e di attualità che coinvolgono direttamente le giovani generazioni. Non tutti gli eventi speciali sono stati svelati, ma alcuni sono stati comunicati: Angelo Longoni (regista e scrittore), Pietro Sermonti (attore), Francesco Bruni (sceneggiatore e regista).Gli incontri con gli autori dei lungometraggi in concorso, anch’essi in live streaming, permetteranno di approfondire nel dettaglio i film e le fasi di lavorazione. Le classi avranno infatti l’opportunità di conoscere registi, produttori e sceneggiatori dei film proposti, provenienti da diverse parti del mondo.Ad aprire il Festival, l’intervento del Presidente di Giuria Clizia Fornasier il 14 novembre alle ore 10:00.