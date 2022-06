TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL 7 - I vincitori

Gea Dall'Orto



17/06/2022, 21:30

E' terminata, con la cerimonia di premiazione la settima del(Prato, 15 - 17 giugno 2022), manifestazione cinematografica dedicata al cinema toscano organizzata da Cinemaitaliano.info in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Prato all'interno del cartellone della Prato Estate.La giuria del concorso, dedicato ai cortometraggi toscani, presieduta dal regista ed autoreFederico Micali, affiancato dalla regista ed autriceLaura Cinie dal regista ed autoreNello Ferrara, ha assegnato ilad "" (2021, 11' 19'') dicon la seguente motivazioneIl, attribuito dagli spettatori del festival tramite votazione, stato attribuito a "" (2022, 20', anteprima italiana) di, nata a Bagno a Ripoli, ed interprete di importanti in film quali "L'Universale" di Federico Micali, "Mio Fratello Rincorre i Dinosauri" di Stefano Cipani, "Simple Women" di Chiara Malta, "Tre Piani" di Nanni Moretti e nelle serie TV "Rinscere" di Umberto Marino, "Luce dei Tuoi Occhi" di Fabrizio Costa e Simone Poggi, "Gli Orologi del Diavolo" di Alessandro Angelini e "Cabala" di Giulia Gandini; ha ricevuto il, riconoscimento agli attori emergenti italiani, nato da un'idea di Silvia Saitta e Stefano Amadio.Infine, nella serata del 15 giugno, era stato consegnato ail, per il suo impegno come autore nel cinema sociale.