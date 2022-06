SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL 12 - I film selezionati

08/06/2022, 15:56

Ilè sempre alla ricerca dei migliori talenti cinematografici in circolazione nel mondo. Per questo, per l’edizione 2022, sono state selezionate 120 opere tra lungometraggi, documentari e cortometraggi in concorso e fuori concorso. Le opere, di cui 86 in anteprima, provengono da 28 nazioni diverse dei cinque continenti. 350 opere, invece, sono inserite nella sezione Mercato.- Boxer Blood and Sweats di Nima Nadaf (Germania, Iran 104’) - anteprima italiana- Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro (Itali, 90’)- Le bruit des moteurs di Philippe Gregoire (Canada, 80’) - anteprima campana- Magda di Denys Soboliev (Ucraina, 94’) - anteprima italiana [film di apertura]- Paper dream di Koichi Izuhara (Giappone, 60’) - anteprima italiana- The Grand Bolero di Gabriele Fabbro (Italia, 90’) - anteprima campana- (R)OMA: a family history (Oland, 42’) - anteprima italiana- Only Human di Katerina Giannakopoulou (Germania, 24’) - anteprima italiana- Porpora di Roberto Cannavò (Italia, 60’) - anteprima campana- Princesa di Stefania Muresu (Italia, 50’) - anteprima campana- Sacro Moderno di Lorenzo Pallotta (Italia, 70’) - anteprima campana- Branka di Ákos K. Kovács (Ungheria, 20’) - anteprima italiana- Break any spell di Anton Josef (USA, 13’) - anteprima italiana- Chiusi Fuori di Giorgio Testi (Italia,8’) - anteprima campana- Descente di Mehdi Fikri (Francia, 11’) - anteprima campana- Everything will be fine di Joachim Dejonghe (Belgio,21’) - anteprima italiana- Hair Tie, Egg, Homework books di Runxiao Luo (Cina, 8’) - anteprima campana- Happy Marriage di Sana Jafri (Pakistan, 10’)- L’Heritage di Matthieu Haag (Libano, 18’) - anteprima italiana- L’ultimo stop di Massimo Ivan Falsetta (Italia, 20’) - anteprima campana- Mandatory Presence di Adam Ziajski (Polonia, 25’) - anteprima italiana- Notte di Marzo di Gianni Aureli (Italy, 15’) - anteprima campana- On/Off di Nicholas Villareal (Argentina, 7’) - anteprima campana- Out of play di Romi Menachem (Israele, 20’) - anteprima italiana- Reduction di Anna Reka Szakaly (Ungheria, 10’) - anteprima campana- Shimpu di Francesco Inglese (Italia, 12’) - anteprima campana- Stone Heart di Humberto Rodrigues (Brasile, 9’) - anteprima campana- The letter men di Andy Vallentine (USA, 8’) - anteprima italiana- The recess di Navid Nikkhah Azad (Spagna, 12’)- What we don’t know about Mariam di Morad Mostafa (Egitto,25’) - anteprima italiana- Ciuré di Gianpiero Pumo (Sicilia, 110’) - anteprima campana- Fino ad essere felici di Paolo Cipoletta (Campania, 90’)- Un mondo in più di Luigi Pane (Campania, 110’)- Amici per la pelle di Angela Bevilacqua (Campania, 15’)- Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (Campania, 10’)- Fishman di Nicolas Spatarella e Raffaele Spatarella (Campania, 19’)- La pescatora di Lucia Lorè (Puglia, 15’) - anteprima campana- Lasciami andare di Roberto Carta (Sardegna, 16’) - anteprima campana- Lia non deve morire di Alfonso Bergamo (Campania, 14’)- Nami Wata di Paola Beatrice Ortolani (Campania, 9’)- Tutù di Lorenzo Tiberia (Puglia, 15’) - anteprima campana- Un passo alla volta di Alessio Avino (Campania, 15’)- Zabut di Giuseppe Schillaci (Sicilia, 20’)- A terre promise di Lionel Bernardin (Francia, 90’) - anteprima italiana- Alpha Male di Katia Priwieziencew, Igor Priwieziencew (Polonia, 100’) - anteprima italiana- La pampa di Dorian Fernández Moris (Perù, 90’) - anteprima europea- Qazi di Anil Fastenau, Jakob Gehrmann (Pakistan, 80’) - anteprima italiana- Tehranto di Faran Moradi (Canada, 90’) - anteprima europea- Andala - last visit di Ali Demirtaş (Turchia, 40’) - anteprima italiana- Art Book Stories di Christian Battiferro (Italia, 40’) - anteprima assoluta- Blind spot di Lotfi Achour (Tunisia, 13’) - anteprima italiana- Dante - L'esilio di un Poeta by Fabrizio Bancale (Italia, 60’) - anteprima europea- In light di Alice Fassi (Italia, 7’) - anteprima assoluta- Live till i die di Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Anders Teigen, Oscar Hedin Hetteberg (Svezia, 83’) – ant. italiana- Nasima di Heather Kessinger (USA, 85’) - anteprima italiana- Stracci di Tommaso Santi (Italia, 52’) - anteprima campana- Viva Viviani di Stefano Martone, Mario Martone (Italia, 52’)- Ambasciatori di Francesco Romano (Italia, 19’) - anteprima campana- Bittersweet Rainbow di Luca Bertossi (Italia, 19’) - anteprima campana- Buonacreanza di Gianfranco Antacido (Italia, 14’)- Dajla: cinema and oblivion di Arturo Dueñas Herrero (Spagna, 15’) DOC - anteprima campana- Gli ultimi della terra di Massimo Bertucci (Italia, 10’) - anteprima campana- Golden Hour di Giuseppe Raia (Italia, 12’)- Hall of beauty di Edoardo Rossi (Italia, 10’) - anteprima campana- Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia (Italia, 14’) - anteprima campana- L’albero di ciliegie di Alessia Scali (Italia, 9’)- Like you di Marco Gosalvez (Spagna, 8’) - anteprima campana- Lupo + Agnello di Giuseppe Schettino (Italia, 15’) - anteprima campana- Next of kin di Dean Marriott (U.K 10’) - anteprima italiana- Per non sparire lentamente di Simone Fiorentino, Alan Francin Gordon (Italia, 15’)- Phenomenon di Pascal Adant (Belgio, 10’) - anteprima assoluta- Rughe di Maurizio Paparazzo (Italia, 15’) - anteprima campana- Rutunn’ di Fabio Patrassi (Italia, 14’) - anteprima campana- Seife di Riccardo di Gerlando (Italia, 15’) - anteprima campana- Shou Sui di Shi Yang Fu (Cina, 24’) - anteprima assoluta- Social radio di Davide Sordella (Italia, 20’)- The wheel di Metin EWR (Turchia, 14’) - anteprima campana- Vecchio di Dino Lopardo (Italia, 12’) - anteprima campana- Calamour di Niccolò Gentili (Italia,10’) - anteprima campana- Giorni da Funamboli di Ludovico Buldini (Italia, 15’)- Leggero leggerissimo di Antimo Campanile (Italia, 15’)- Lockdownlove.it di Anna Marcello (Italia, 20’)- Pinocchio di Emilio Guizzetti (Italia, 13’) - anteprima campana- Vanaema, saa tuttavaks (Grandma meet Mary) di Kaire Russ (Estonia, 18’) - anteprima italiana- Api furibonde di Luca Mondellini (Italia, 30’) DOC - anteprima campana- Apple tree di Olya Azhnakina (Russia, 16’) - anteprima italiana- L'amour est un osieau Rebelle di Daniele Esposito (Italia, 10’) - anteprima assoluta- Mona & Parviz di Kevin Biele (Germania, 17’) - anteprima campana- Quando, quando, quando di Kuan Cao (USA, 10’) - anteprima assoluta- Talponi di Vanja Victor Kabir Tognola (Svizzera, 15’) - anteprima campana- Twists di Vivian Chen (Cina, 15’) - anteprima assoluta- Fall into my palms di Bo Nawacharee (USA, 4’) - anteprima italiana- Franciacorta - a golden feeling di Enea Colombi (Italia, 1’)- More than hair di Fitch Jean (Canada, 12’) - anteprima campana- Odysséè, Ode to the city di Jihad Sadee (Libno, 7’) - anteprima italiana- The mirror di Giulia Achenza (Italia, 3’) - anteprima campana- Wallace Chaan - The art of Material di Martina Margaux Cozzi (Italia, 12’) - anteprima assoluta- Cross (on the other side) di Juan Pablo Urgiles (Ecuador, 20’)- Don’t forget me di Ken Winikur (USA, 13’) - anteprima europea- DreamNA: The Afterlife di Ioana Mischie (Romania, 10’) - anteprima campana- Dying Wise According to Rena di Yonatan Manevich (Israele, 15’)- The Choice di Joanne Popinska (Canada, 28’) - anteprima italiana- Unseen by Iris Cole (USA, 20’) - anteprima italiana- Adriatica di Alex Creazzi (Italia)- Aqua Tofana di Kate Lockwood (USA)- Capri di Michael J Dunker (USA)- Dandelion di Arianna Bartera (Italia)- Perry di JR watson (USA)- Pirandello's Wife di Lynn Elliott (USA)- Prince di Jessica Rowlands (Zimbabwe)- The Greek Passage di Lorenzo Guarnier (Italia)- To be father di Mila Bosio (Italia)- War Games di Gian Piero Rotoli (Italia)