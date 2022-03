SCENA - Il programma dall'1 al 15 aprile

31/03/2022, 11:48

Marco Bellocchio arriva a SCENA, lo spazio della Regione Lazio in via degli Orti d'Alibert, 1 a Roma, per l’appuntamento di aprile di “SCENA PASOLINI” dedicato ai cento anni dalla nascita di Pasolini. La serata proseguirŕ con la proiezione del film “Amore e Rabbia” (1969) regia del collettivo italo francese composto da Carlo Lizzani, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard.Con Ricky Tognazzi si ricordano invece i 100 anni dalla nascita del grande attore Ugo Tognazzi partendo dal libro "Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papŕ di salvataggio” di Ricky, Gianmarco e Thomas Tognazzi edito da Rai Libri. Tra gli ospiti della serata, oltre a Ricky Tognazzi, anche il fotografo Daniele Luxardo, Graziano Marraffa - Presidente dell'Archivio del Cinema Italiano; Giampiero Mele - Vicepresidente Ass.ne Arte&Cinema; Antonio De Feo - regista e produttore e Liliana Eritrei - attrice e sceneggiatrice. A seguire la proiezione del film "La voglia matta di vivere" (2021) di Ricky Tognazzi.Dopo Susanna Nicchiarelli, Daniele Vicari ed Eleonora Danco, torna la “Rassegna d’Autrice” dedicata questa volta all’intera produzione cinematografica di Costanza Quatriglio che avrŕ ospiti la cantante Nada, la scrittrice Carola Susani e il Direttore del Torino Film Festival - Steve Della Casa, tra gli altri.Giovani ed Europa, partecipazione e integrazione europea, diritti LGBTQIA+ e solidarietŕ intergenerazionale attraverso le giovani eccellenze del nuovo cinema italiano: č la prima edizione di CinEU Forum dal 2 al 30 aprile 2022 nella cornice di SCENA per la campagna #StandForSomething, promossa dalla regione in collaborazione con LAZIOcrea, la European Youth Card Association (EYCA) e il Parlamento Europeo.Quattro fine settimana per quattro appuntamenti con proiezioni e ospiti, testimoni, artisti e protagonisti delle nuove visioni, per parlare di innovazione sociale attraverso le nuove leve della cinematografia nostrana, affrontando ogni volta un tema specifico, affiancando la visione delle singole pellicole a panel tematici.Nei panel, ospiti di rilevanza sociale e politica discuteranno e verranno intervistati sull’argomento del giorno: l’Unione Europea, la partecipazione giovanile, l’integrazione europea e il federalismo, i diritti della comunitŕ LGBTQIA+ e la solidarietŕ intergenerazionale, tentando di individuare quanto fatto e quanto ancora possa essere migliorato.Si comincia sabato 2 aprile con la proiezione del film Il Padre d’Italia (2017) di Fabio Mollo sulla tematica dei diritti LGBTQIA+, che affronta il tema fondamentale della paternitŕ mai contro natura. Tra gli ospiti Pietro Turano (attore e attivista della comunitŕ LGBT) e Fabio Mollo (regista del film),Venerdě 8 aprile si prosegue con la proiezione del film Aquile Randagie (2019) di Gianni Aureli – sul tema della partecipazione giovanile - con ospiti Gianni Aureli (regista del film), Laura Casiccio (vice presidente del consiglio direttivo Scout FSE) e Andrea Stabile (commissario distretto Roma Est Scout FSE). Il film racconta la storia delle Aquile Randagie, un gruppo di ragazzi scout di base a Milano che agivano clandestinamente contro il fascismo. Venerdě 15 aprile sarŕ poi la volta di Buon Vento (2021) di Andrea Caciagli, sul tema dell’integrazione europea e federalismo. Il documentario racconta l’esperienza del Seminario di formazione federalista che si tiene a Ventotene per una settimana, ogni anno. Tra gli ospiti Sofia Fiorellini (tesoriera nazionale e segretaria del centro regionale laziale del Movimento Federalista Europeo.Venerdě 1 aprileOre 15.00 Proiezione “Buongiorno notte” a conclusione del Convegno “Nel caleidoscopio degli anni 70”Sabato 2 aprileOre 16.30 - Rassegna cinEU forum #StandForSomethingProiezione del film “ll padre d’Italia”(2017) regia di Fabio MolloSaranno ospiti Pietro Turano, attore e attivista della comunitŕ LGBT e il regista del film Fabio MolloDomenica 3 aprileOre 18.30 - SCENA PASOLINIProiezione del film “Una vita violenta” (1962) diretto da Paolo Heusch e Brunello Rondi, tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo PasoliniLunedě 4 aprileOre 18.30 - Evento migration dream - the nightmare organizzato da BeefreeProiezione del documentario “Devil comes to Koko - Grandma” (2015) di Alfie NzeBeFree č una cooperativa sociale contro tratta, violenze, discriminazioni nasce nel febbraio 2007 per volontŕ di un gruppo di operatrici con grande esperienza nell’ accoglienza e nel sostegno a vittime di soprusi, abusi, maltrattamenti, traffico di esseri umani, violazioni dei diritti umani. Gli interventi e le attivitŕ di BeFree sono in ottica di genere.Martedě 5 aprileOre 18.30Presentazione con l’autore del libro "Storia culturale degli stupefacenti" di Paolo Nencini - Farmacologo comportamentale Direttore master tossicodipendenze presso Unitelma Sapienza (Edito da Futura). Ne discutono l’autore con Vanessa Roghi - storica, Claudio Cippitelli - Sociologo - Comitato scientifico Forum Droghe e il Collettivo Zalib. Modera l’incontro Denise Amerini - Cgil nazionale Area welfare.Mercoledě 6 aprileOre 17.30 Presentazione del libro "Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papŕ di salvataggio” di Ricky, Gianmarco e Tomas Tognazzi edito da Rai Libri. Saranno presenti: Ricky Tognazzi, Daniele Luxardo fotografo, Graziano Marraffa Presidente dell'Archivio del Cinema Italiano; Giampiero Mele Vicepresidente Ass.ne Arte&Cinema; Antonio De Feo regista e produttore e Liliana Eritrei attrice e sceneggiatrice;Ore 19:30 Proiezione del film "La voglia matta di vivere" (2021) di Ricky tognazziGiovedě 7 aprileORe 10.30 Progetto IRSIFAR “Cinema & Memoria” a cura di Silvia MorgantiProiezione del film "La veritŕ negata" (2016) di Mick JacksonIntervengono Emiliano Perra - Universitŕ di Winchester, British School at Rome ed Emiliano Morreale - Universitŕ degli Studi di Roma La Sapienza.Il progetto “Cinema e Memoria” si svolge con il patrocinio di Biblioteche di Roma.Ore 18:30 Presentazione del libro "Jeanne Moreau" di Lisa Ginzburg edito da Giulio Perrone EditoreLisa Ginzburg dialoga con Vins GallicoIcona del cinema francese e attrice dal talento riconosciuto mondialmente, Jeanne Moreau ha attraversato la vita con interezza e luciditŕ assolute e speciali. La sua esistenza č la storia di un grande amore per la vita, di un talento naturale per stare "dentro" alle cose.Venerdě 8 aprileOre 16.30 - Rassegna cinEU forum #StandForSomethingProiezione del film “Aquile Randagie” (2019) regia di Gianni AureliSarŕ presente iil regista Gianni AureliSabato 9 aprileOre 18.30 Rassegna d’Autrice: Costanza Quatriglio: sarŕ presente NadaProiezione del film “Il mio cuore umano” (2009) tratto dall’omonimo romanzo autobiografico della cantante Nada MalanimaOre 20.30 Proiezione del film “La bambina che non voleva cantare” (2016) regia di Costanza QuatriglioDomenica 10 aprileRassegna d’Autrice: Costanza Quatriglio: sarŕ presente Carola SusaniOre 18.30 Proiezione del film “L'isola” regia di Costanza QuatriglioOre 21.00 Proiezione del documentario “Racconti per l'Isola - Appunti di Lavoro per un Film (2003)Lunedě 11 aprileRassegna d’Autrice: Costanza QuatriglioOre 10:30 Proiezione del film “Il mondo addosso” (2006)Dalle 18.30 Proiezione del documentario “Čcosaimale?” (2000)Proiezione del documentario “Il bambino Gioacchino” (2000)Proiezione del documentario “La borsa di Helene” (2002)Proiezione del documentario “Comandare. Una storia zen” (2005)Proiezione del film “Palermo sospesa” (2020)Martedě 12 aprileRassegna d’Autrice: Costanza QuatriglioOre 19:00 “Proiezione del film “Breve film d’Amore e Libertŕ” (2010)A seguire proiezione del film “Sembra mio figlio” (2018) lioMercoledě 13 aprileRassegna d’Autrice: Costanza QuatriglioOre 10:30 proiezione del documentario “L'insonnia di Devi”Dalle 17.00 alle 19.00 – Evento: proiezione del film “Nicola Cozze - Kebab & Coca Cola” regia di Antonio Palumbo con alcuni interventi in lingua originale (sottotitolata).Saranno presenti il regista, l’Associazione Europea Nikolaosroute- La Via Nicolaiana, Cristiana Avenali, responsabile Piccoli Comuni e Contratti di Fiume Regione Lazio e Giovanna Pugliese, responsabile Ufficio Cinema Regione LazioOre 19:00Rassegna d’Autrice: Costanza Quatriglio: sarŕ presente Steve della CasaProiezione del film “Con il fiato sospeso” (2013)Proiezione del documentario “Terramatta” (2012)Proiezione del documentario “Triangle” (2014)Giovedě 14 aprileOren19.00 - SCENA PASOLINI: Marco Bellocchio dialoga con Paolo Di PaoloA seguire proiezione del film “Amore e Rabbia” (1969) regia di Carlo Lizzani, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc GodardVenerdě 15 aprileOren16.30 - Rassegna cinEU forum #StandForSomethingProiezione del documentario "Buon Vento" di Andrea CaciagliSaranno ospiti Gianluca Bonato, Presidente GFE, Matteo Gori, Segretario generale GFE e il regista Andrea Caciagli.“Buon Vento” č un documentario, nato da un’idea della Gioventů Federalista Europea (GFE), che racconta l’esperienza del Seminario di formazione federalista che si tiene a Ventotene. Centinaia di ragazze e ragazzi da tutto il mondo che per una settimana, ogni anno, si incontrano sull’isola per immaginare il futuro dell’Europa