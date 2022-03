GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI 2 - Dall'8 marzo su Netflix

06/03/2022, 08:47

In arrivo a partire dall8 marzo 202 la seconda stagione di, la serie TV Netflix interamente realizzata a Torino tra la primavera e lestate 2021.La serie italiana prodotta da Italian International Film -Gruppo Lucisano, creata dae diretta dalla stessa Bindu e dai che arriva in streaming a pochi mesi dal lancio della prima stagione, avvenuto lo scorso 27 ottobre.La serie torner l8 marzo su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio attivo.Tratta dallomonimo successo editoriale di(Casa Editrice Nord), "" porta sullo schermo le vicende di Alice, alla ricerca del grande amore e della realizzazione lavorativa: una moderna commedia romantica che ha come ingredienti principali lamicizia, il romanticismo e la carriera, tra incontri surreali e vicende tragicomiche.Realizzata a Torino con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 - bando Piemonte Film Tv Fund di Regione Piemonte e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, le 8 settimane di riprese (che si aggiungono alle 9 precedenti relative alla prima stagione) si sono svolte tra giugno ed agosto e hanno coinvolto una troupe di circa 100 persone, composta per il circa 60% da professionisti piemontesi: dal direttore di produzione Emanuela Minoli al location manager Federico Fusco, insieme alle casting degli attori secondari Morgana Bianco e Chiara Moretti, con una forte rappresentanza nel reparto scenografia e trasporti.Tra le location utilizzate, gli Arca Studios allinterno ai Docks Dora, il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e alcuni appartamenti privati utilizzati per le abitazioni dei protagonisti.Nel castnel ruolo della protagonista Alice Bassi,nei panni dellamico Tio ein quelli di Davide Sardi, laffascinante direttore creativo del network televisivo in cui Alice lavora. Tra gli altri interpreti:(Carlo Barresi),(Cristina Chioatto),(Enrico Crippa),(Marlin de Rose),(Paola Costa),Alejandro),(Andrea Magni),(Giordano Bodrato),(Ada Bassi),(Guido Bassi) e(Barbara Buchneim).Alice sembrava a un passo dal vivere una delle sue amate storie a lieto fine ma si ritrovata con un pugno di mosche. Possibile che Davide Sardi sia stato solo il frutto della sua immaginazione? E cosa succeder allo show dopo quello che c stato tra loro? Per fortuna alice non la sola ad affrontare le incognite del futuro. Ci sono sempre Paola e Tio al suo fianco. E le stelle? Loro possono guidartima solo se le interroghi nel modo giusto.