Martino un bambino che, arrivato nel nuovo mondo della scuola media, si trova di fronte a una realt inaspettata: l'unico della classe ad avere ancora i genitori insieme. Una storia al centro del film di Max Nardari La mia famiglia a soqquadro, in onda luned 7 marzo 2022 alle 23.10 su Rai 5 per il ciclo Nuovo Cinema Italia, senza interruzioni pubblicitarie.Tra gli interpreti, Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi.Martino comincia a invidiare ai compagni i viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l'affetto dei figli. Da qui, unidea diabolica: far separare i suoi genitori. La situazione, per, gli sfugge di mano.